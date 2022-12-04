Mbappe yıldızlaştı, Giroud tarihe geçti, Fransa çeyrek finale yükseldi

Fransa, Dünya Kupası'nda Polonya 3-1 mağlup etti ve çeyrek finali yükseldi. Kylian Mbappe'nin 2 gol 1 asistle yıldızlaştığı maçta Olivier Giroud ise Thierry Henry'yi geride bırakarak Fransa Milli Takımı formasıyla tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu.

Abone ol

Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası Son 16 Turu maçında Fransa ile Polonya karşı karşıya geldi. Al Thumama Stadı’nda oynanan maçta Fransa, Polonya’yı 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Fransa’yı çeyrek finale taşıyan goller, Olivier Giroud ve Kylian Mbappe’den (2) geldi. Maçta iki gol ve bir asistle oynayan Kylian Mbappe, takımını üst tura taşıyan isim oldu. Polonya’nın tek golünü penaltıdan Robert Lewandowski kaydetti.

Fransa çeyrek finalde İngiltere-Senegal karşılaşmasının galibiyle eşleşecek.

Gıroud ilk yarının sonunda öne geçirdi

İlk yarısı dengeli geçen maçta 44. dakikada sahneye çıkan Olivier Giroud, Fransa’yı öne geçirdi. Kylian Mbappe’nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Olivier Giroud’nun, sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Wojciech Szczesny’nin sağından uzak köşede ağlarla buluştu. Milli formayla 52'nci golünü atan Olivier Giroud, Fransa Milli Takımı tarihinin en golcü oyuncusu oldu.

Mbappe rahatlattı

İlk yarıyı önde tamamlayan Fransa, Kylian Mbappe’nin 74. dakikadaki golüyle rahatladı. Ousmane Dembele’nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Kylian Mbappe’nin, topu kontrol ederek sol çaprazdan yakın köşeye yaptığı sert ve düzgün vuruşta meşin yuvarlak Wojciech Szczesny’nin sağından ağlarla buluştu.

Son dakikada üçüncü gol

Karşılaşmada 90. dakika oynanırken Kylian Mbappe, kendisinin ikinci takımının üçüncü golüne imza attı. Marcus Thuram’ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Kylian Mbappe’nin, topu kontrol ederek sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı sert ve düzgün vuruşta meşin yuvarlak Wojciech Szczesny’nin solundan üst köşede ağlarla buluştu.

Mbappe gol krallığında ilk sıraya yükseldi

Polonya maçında 2 gol birden atarak Dünya Kupası'nda 5 gole ulaşan yıldız futbolcu Kylian Mbappe gol krallığında ilk sıraya yükseldi.

Penaltı golü teselli oldu

Maçta uzatma dakikaları oynanırken Polonya penaltıdan bulduğu golle farkı ikiye indirdi. Dayot Upamecano’nun, ceza alanı içinde topa elle yaptığı müdahale sonrasında hakem Jesus Valenzuela Saez, VAR uyarısıyla pozisyonu izleyerek penaltı noktasını gösterdi.

Robert Lewandowski önce penaltıyı kaçırdı. Ancak ceza alanına erken giren oyuncular gerekçesiyle tekrar edilen penaltı vuruşu için tekrar topun başına geçen Robert Lewandowski, yaptığı vuruşla kaleci Hugo Lloris ve topu ayrı köşelere göndererek meşin yuvarlağı bu kez ağlarla buluşturmayı başardı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Polonya’yı 3-1 mağlup eden Fransa, çeyrek finale adını yazdırdı.