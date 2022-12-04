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Gelecek Partisi Kula İlçe Başkanı Atilla Özkaya partisinden istifa etti zehir zemberek sözler

Gelecek Partisi Kula İlçe Başkanı Atilla Özkaya partisinden istifa etti zehir zemberek sözler

Gelecek Partisi Kula İlçe Teşkilatının kurucu başkanı olarak görev yapan Atilla Özkaya, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem görevinden, hem de parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

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26 Ağustos 2020 tarihinde yapılan ilk kongreyle birlikte resmi olarak Gelecek Partisi'nin kurucu Kula ilçe başkanı olarak seçilen Atilla Özkaya, 2021 yılının Haziran ayında kendisine ait sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, işlerinin yoğunluğunu işaret edip görevinden istifa etmişti.

Bu gelişmeden 2 gün sonra yeniden bir açıklama yapan Başkan Özkaya, bir müddet düşünüp doğru kararın göreve devam etmek olduğunu dile getirerek, başkanlık görevine devam ettiğini açıklamıştı.

"Anlatılanla yaşananlar arasındaki fark 'yazıklar olsun' dedirtecek seviyede"

2021 yılının Haziran ayından bu yana görevini sürdüren Başkan Özkaya, bugün yine kendisine ait sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, görevinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. E-Devlet üzerinden yaptığı 'Siyasi Parti Üyeliği İptal Başvuru' formunun ekran görüntüsünü paylaşarak açıklama yapan Özkaya, şu ifadelere yer verdi:

"Gelecek Partisi Kula ilçe başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Manisa'daki güvensizlik ve saygısızlık ortamı ve insanlara verilen değer anlatılanla yaşananlar arasındaki fark yazıklar olsun dedirtecek seviyeye ulaştığı için artık heves kalmadı. Manisa maalesef çok kötü gidiyor ama hala laylaylom... Yazık ki ne hevesle çıktık nerelere geldik."

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