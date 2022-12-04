ABD yeni hayalet uçağını tanıttı 7 yılda geliştirildi tanesi 750 milyon dolar

ABD, uzun süredir gizli şekilde geliştirilen yeni nesil savaş uçağı B-21 Raider'ı görücüye çıkardı. Stratejik öneme sahip B-21 Raider, dünyanın ilk 6. nesil bombardıman uçağı olarak öne çıkıyor.

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD), yeni hayalet bombardıman uçağını tanıttı. B-21 Raider adlı uçağın tanıtımı California'da yapıldı.

7 yılda geliştirilen uçak hem konvansiyonel hem de nükleer bombalar taşıyabiliyor.

Hava sistemleri tespit etmekte zorlanacak

Törende konuşan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, uçağın teknolojik üstünlüğüne dair şunları söyledi:

"50 yıllık gelişim ve düşük görünürlük teknolojisi bu uçakta kullanıldı. Dünyanın en gelişmiş hava savunma sistemleri bile gökyüzünde B-21'i tespit etmekte zorlanacak."





B-21 ABD’nin 30 yıldan fazla bir süre sonra geliştirdiği ilk yeni bombardıman uçağı oldu.

Savaş uçağının gelecekte ABD Hava Kuvvetleri’nin bel kemiğini oluşturması bekleniyor.

Yaklaşık 850 milyon dolar

Şu an için sadece 6 adet uçağın üretim aşamasında olduğu biliniyor.

Ancak ABD Hava Kuvvetleri en az 100, B-21 Raider satın almayı planlıyor.

B-21'ler ABD'nin bir önceki hayalet uçakları olan b-1 ve b-2'lerin yerini alacak.

Uçağın maliyeti konusunda ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



Ancak 1 tanesinin yaklaşık 750 milyon dolara mal olması öngörülüyor.

B-21'in ilk uçuşunu ise gelecek yıl yapması bekleniyor.