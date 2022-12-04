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Prof. Dr. Önay Sözer hayatını kaybetti! Hegel üzerine çalışmalar yapıyordu

Prof. Dr. Önay Sözer hayatını kaybetti! Hegel üzerine çalışmalar yapıyordu

Hegel üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan felsefeci ve yazar Prof. Dr. Önay Sözer, 86 yaşında yaşamını yitirdi.

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İstanbul Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinden olan, Hegel üzerine yaptığı çalışmalarla bilinen felsefeci ve yazar Prof. Dr. Önay Sözer 86 yaşında vefat etti.

PROF. DR. Önay Sözer kimdir?

Önay Sözer, Alman ve Fransız üniversitelerinde Hegel diyalektiği ve fenomenoloji, ontoloji alanlarında dersler verdi. Sanat felsefesi ve psikanaliz ürün verdiği diğer konulardır. Uluslararası Hegel Derneği Yönetim Kurulu Üyesiydi.

Yazın yaşamına a dergisi ile atılan Önay Sözer, Öteki (1981, Yazko Roman Ödülü), Jacques Derrida ile Birlikte Pera Peras Poros (1999, deneme), İsis’in Düğümü (2004, roman), Sonradan Yaşamak (2009, roman), Piri Reis’in Kayıp Adası (2014, roman), Sanat “Görünendeki Görünmeyen” (2019, deneme), Sarsılanlar (2020, roman), gibi pek çok eseri kültür hayatımıza kazandırmıştır.

Kendi konularında, aralarında 29. Uluslararası Hegel Kongresi olmak üzere çeşitli uluslararası kongreler düzenledi. Felsefe yazılarının çoğu Almancadır. Adına hazırlanan Bir Arada adlı Festschrift’e (Armağan kitap) Giorgio Agamben, Bernard Waldenfels, Andreas Grosmann gibi dünya çapında felsefeciler katkıda bulundu.

Çalışmalarını eşi, felsefeci Gabriella Baptist ile yaşadığı Roma’da sürdürüyordu.

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