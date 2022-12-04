BIST 4.963
DOLAR 18,63
EURO 19,63
ALTIN 1.077,07
HABER /  MEDYA

Ahmet Hakan'dan CHP'ye Jeremy Rifkin eleştirisi: Adamı İstanbul’a getirememek de neyin nesidir abiler?

Ahmet Hakan'dan CHP'ye Jeremy Rifkin eleştirisi: Adamı İstanbul’a getirememek de neyin nesidir abiler?

Ahmet Hakan CHP'nin dün açıkladığı vizyon belgesine ilişkin düşüncelerini paylaştı. Aksaklıklara dikkat çeken Hakan, "Canlı bağlantının kesilmesi... Doğru dürüst çeviri sisteminin kurulamaması... Ankara’daki akademisyenin bile İstanbul’a gelmemesi... Kemal Bey gibi sorayım: “Böyle bir şey olabilir mi?” dedi

Abone ol

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ey dünya sen de 3 Aralık'ı bekle" dediği vizyon belgesinin yankıları sürüyor.

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen "İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması"na Kılıçdaroğlu'nun ABD'li başdanışmanı Jeremy Rifkin'in zoom ile bağlantı yaparak 40 dakika konuşması damga vurdu.

"Adamı İstanbul’a getirememek de neyin nesidir abiler?

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, toplantıya ilişkin eleştirilerini yazısında paylaştı: 

- Bu toplantıdan sonra Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı olamazsa... Sıkıntı büyük olur.

- “Aşırı sloganlı heyecan” ile “süper akademik sıkıcılık”... İkisini bir araya getirmek, kimin aklına geldi acaba?

- Bu tür atılımların ta en başında çıtayı öyle yükseklere dikiyor ki Kemal Bey... Sonuçta hayal kırıklığı kaçınılmaz oluyor. En başta biraz alçakgönüllü bir tutum alsa belki kurtaracak.

- Risk alıp Jeremy Rifkin’i başdanışman yaptılar. Hadi diyelim ki, “Dünyanın en birikimli adamlarından birinden istifade edeceğiz” falan diyerek durumu kurtardılar. Ama adamı İstanbul’a getirememek de neyin nesidir abiler?

- Bir uçak bileti mi ayarlanamadı? Yoksa ‘Rıfkı Abi’, “Hele siz bir iktidara gelin, ben ondan sonra gelirim” mi dedi?

- Bu tür toplantılarda yapılacak iki şey vardır: “Vizyonunu açıklarsın”, ardından “İşte şu ekipten faydalanacağım” dersin. Siyasi parti toplantısını akademik vaazlara boğmanın ne gereği var?

- Canlı bağlantının kesilmesi... Doğru dürüst çeviri sisteminin kurulamaması... Ankara’daki akademisyenin bile İstanbul’a gelmemesi... Kemal Bey gibi sorayım: “Böyle bir şey olabilir mi?”

- Akademisyen danışmanlar, ilgililere konuşurlar. Ahalinin dört gözle beklediği tansiyonu yüksek toplantılarda konuşmazlar. Siyaseti öğrenemediler, öğrenmiyorlar, öğrenmeyecekler.

İlgili Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin ikinci yüzyıl vizyon belgesini açıkladı Jeremy Rifkin: Kemal Kılıçdaroğlu ülkesini bir dönüşümden geçirecek Kemal Kılıçdaroğlu ‘İkinci Yüzyıla Çağrı’ belgesini açıkladı! 'Şampiyonlar Ligi kadrosu hazır!'
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Denizli'de kocası tarafından başı kesilerek öldürülen Elif Irmak'la ilgili kahreden detaylar çıktı
Foto Galeri Denizli'de kocası tarafından başı kesilerek öldürülen Elif Irmak'la ilgili kahreden detaylar çıktı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Korkutan açıklama geldi! Koronavirüs ekmeğin üstünde günlerce yaşıyor
Korkutan açıklama geldi! Koronavirüs ekmeğin üstünde günlerce yaşıyor
Bursa'da 26 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
Bursa'da 26 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
Alperen’li Houston, son şampiyonu geçemedi
Alperen’li Houston, son şampiyonu geçemedi
Jesus'tan transfer ve Joao Pedro açıklaması
Jesus'tan transfer ve Joao Pedro açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'Bir İngiliz bir Fransız bir Türk' deyip sosyal medyada paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'Bir İngiliz bir Fransız bir Türk' deyip sosyal medyada paylaştı
Uçak kazasında kahreden detayı annesi açıkladı! Meğer Burcu Sağlam o sabah...
Uçak kazasında kahreden detayı annesi açıkladı! Meğer Burcu Sağlam o sabah...
Necmettin Batırel'in Daron Acemoğlu tweeti Özgür Demirtaş'ı çıldırttı: Feci sinirlendim
Necmettin Batırel'in Daron Acemoğlu tweeti Özgür Demirtaş'ı çıldırttı: Feci sinirlendim
Kadınlara zorla fuhuş yaptıran çetenin şifresi ortaya çıktı
Kadınlara zorla fuhuş yaptıran çetenin şifresi ortaya çıktı
CHP'nin çok önemli isimleri ABD'li danışmandan rahatsız oldu Sevilay Yılman duyurdu
CHP'nin çok önemli isimleri ABD'li danışmandan rahatsız oldu Sevilay Yılman duyurdu
İstanbul'da bazı taksi şoförleri protesto eylemi düzenledi
İstanbul'da bazı taksi şoförleri protesto eylemi düzenledi
Bursa'da 26 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
Bursa'da 26 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
Vladimir Zelenskiy'den AB'ye petrol tepkisi
Vladimir Zelenskiy'den AB'ye petrol tepkisi