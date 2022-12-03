Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin ikinci yüzyıl vizyon belgesini açıkladı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, ekonomi vizyon belgesinin açıklandığı 'İkinci Yüzyıla Çağrı' toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, ilk etapta 3,5 milyon kişiyi istihdam edeceklerini ve kişi başı geliri 20 bin doların üzerine çıkaracaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, ilk üç yılda 100 milyar dolarlık yatırım getireceklerini kaydetti.

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CHP, "İkinci Yüzyıla Çağrı" sloganıyla İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda vizyon toplantısı yaptı.

Kılıçdaroğlu, programın kapanış konuşmasında CHP'nin vizyonlarını açıkladı. "İnanın kazanacağız, iktidara geliyoruz" diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk adım nefes aldırmak"

"İktidarımızın ilk 6 ayında milletimizin ferahlaması için hızlı çözümlerimiz hazır. İlk adım halkımıza nefes aldırmak. 50 ili kapsayan 8 bölgede Özel Ekonomi Bölgeleri oluşturacağız. Ekilmedik toprak kalmayacak bu ülkede.

"6'lı masa Cumhurbaşkanlığını alacak"

Hiçbir çocuğumuz bu topraklarda yatağa aç girmeyecek. Nokta. Altılı Masa hem Cumhurbaşkanlığını hem de Meclis çoğunluğunu alacak. İnanın kazanacağız. Zafer bizim olacak, iktidara geliyoruz arkadaşlarım, dünyanın gözüne içine bakın ve haykırın: Türkiye senin mülteci kampı olmayacak, Türkiye senin çöp depolama alanın olmayacak, sana rakip olmak için geliyorum ey dünya! Hayırlı uğurlu olsun, haydi arkadaşlar başlıyoruz."

6'lı masanın en büyük motivasyonu 'ideolojik farklılıklar teferruattır' dememiz. Türkiye için kenetlendik, halkımızın haysiyetli yaşamı için kenetlendik. Biz 6 lider olarak birlikte yürümeye devam edeceğiz. Gerçek bir demokrasiyi inşa edeceğiz. Bu zaferi iyi, cesur ve yürekli insanlar kazanacak. Dünyanın her yerinden işinde en iyi uzmanlar ve siyaset üstü vatanseverlerimizle bunun için buluştum. 6'lı masayı oluşturan partilerimizin çok iyi kadroları var.

"İlk üç yılda 100 milyar dolar yatırım getireceğiz"

İlk adım halkımıza nefes aldırmak, sonra halkımıza nefes aldırmak. Toplamda 5 trilyon 461 milyar dolarlık fon yönetenlerle toplantılar yaptım. İktidarın ilk üç yılında en az 100 milyar dolarlık doğrudan yatırım getireceğiz. Türkiye büyük kaynaklara ve büyük potansiyele sahip bir ülke. Halkımız hiçbir şeyden pay alamıyor. Kirli sermayenin çaldığı 418 milyar dolar tahsil edilecek.

"Çalışanlar için gelir vergisi tarifesini düzenleyeceğiz"

Ücretli çalışanlara hiçbir zaman büyümeden pay verilmedi. Bugün devleti yönetenlerin çalışanlara borcu var. Devletin maaş alanlara en az 300 milyar dolar borcu var. Biz bu borcu ödemeye geliyoruz. Çalışanlar için gelir vergisi tarifesini yeniden düzenleyeceğiz. Gerçek zenginleşme de böyle olur. Halkın olanı halka geri vereceğiz. Bir güven ortamı yaratarak yatırım çekeceğiz, halktan çalınanları halka iade edeceğiz. Akılcı yönetimle hızlı ülkeyi krizden çıkaracağız.

"Kişi başı geliri 20 bin doların üzerine çıkaracağız"

Halkımızı kalıcı zenginliğe ulaştıracak projeleri beş kolona ayırdık. Birinci kolon, endüstriyel dönüşümü gerçekleştirme. 50 ili kapsayan 8 bölgede özel ekonomi bölgeleri oluşturacağız. İkinci kolon, işgücü dönüşümü. Eğtiimde fırsat eşitliğine ve nitelikli işgücüne ihtiyaç var. Üçüncü kolon, enerji. Enerjide bağımsızlığı sağlamak önceliğimiz olacak. Dördüncü kolon, gıda bolluğu bereketi. Aç evlatlarla endüstriyel devrimi gerçekleştiremeyiz. Hiçbir çocuğumuz yatağa aç girmeyecek. Beşinci kolon, hızlı istihdam artışı. İlk etapta 3,5 milyon kişi istihdam edilecek. Kişi başı geliri 20 bin doların üzerine çıkaracağız.

"Emeği ucuzlatan politikaları çöpe atacağız"

Türkiye kral değil kural istiyor, kurallı ekonomiyi getireceğiz. Siyaset üstü liyakatlı kadrolar bir arada çalışacak. Çalışma prensipleri asla sıcak siyasetin ajandasına kurban edilmeyecek. Bağımsız kalması gereken kurumlar bağımsız kalacak. Sistem güçlendikçe ülke artık sürekli yapısal krizlerle de asla karşı karşıya kalmayacak. Enflasyonist ve değersiz TL ekonomisiyle emeği ucuzlatan politikaları çöpe atacağız. Bu dönüşümü gerçekleştirecek parayı da bulduk, planımız, projelerimiz ve insan kaynağımız hazır. Teknoloji yatırımlarını Türkiye'ye davet edeceğiz. Zenginlik tabana yayılacak.