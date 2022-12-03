Oğluyla oynayan Kıvanç Tatlıtuğ'un ev hali olay oldu! "İşinizi gücünüzü bırakıp bakın..."

Başak Dizer, sosyal medya hesabından eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe'nin oyun oynadığı anları paylaştı. Tatlıtuğ'un evdeki doğal halleri kısa sürede gündem olurken birçok kullanıcı ünlü oyuncunun ev haline dikkat çekerek, "İşinizi gücünüzü bırakıp Kıvanç Tatlıtuğ'un ev haline bakın çabuk aşırı tatlı", "Evde bile çok yakışıklı" gibi yorumlarda bulundular.

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Altı yıl önce dünyaevine giren magazin dünyasının gözde çiftlerinden Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, yedi ay önce oğulları Kurt Efe'ye kavuşmuştu. Doğuma giren Tatlıtuğ, gözyaşlarını tutamamış; altın saçlı Kurt Efe'nin babasının kopyası olduğu öğrenilmişti.

Ünlü isim, bebeğinin dünyaya gelmesinin ardından Twitter hesabından paylaşım yaparak, "Kurt Efe'mizi sağlıkla kucağımıza aldık çok şükür. Mutluluğumuz tarifsiz. İsteyen herkese nasip olsun. Başak ve ben tüm güzel dileklerinize çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız" sözleriyle iyi dileklerini ileten herkese teşekkür etmişti.

"İki ismin de bizim için anlamı var"

Kurt Efe ismi sosyal medyada da gündem olmuştu. Bu konu hakkında ise ünlü oyuncu, "Eşim Başak zaten açıklama yapmıştı. Her iki ismin de bizim için anlamı var. Çok severek koyduk. Sağlıklı, sıhhatli yaşasın. Vatana millete ve anasına babasına hayırlı evlat olsun" şeklinde konuşmuştu.

Oğlunun elini vücuduna kazıttı

Her fırsatta baba olduktan sonra hayatının değiştiğini söyleyen Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz aylarda koluna oğlunun elinin dövmesini yaptırdı. Bir röportajında oğlunun kendisine benzediğini söyleyen yakışıklı oyuncu, "Sarışın ve renkli gözlü. Allah İsteyen herkese nasip etsin. Düşünce yapısından tut, sabah kalkışlarım bile başka bir şekilde oluyor" demişti.

Kurt Efe babasıyla yüzdü

Başak Dizer-Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin yedi aylık oğulları Kurt Efe, önceki haftalarda ise Bodrum tatilindeyken denizle tanışmıştı. Dizer, sosyal medyada oğlu Kurt Efe'yi paylaşması üzerine takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutulmuştu.

"Aşırı dozda tatlılık"

Tüm bunların ardından Instagram sayfasında 859 bin takipçisi bulunan stil danışmanı Başak Dizer (45), eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un (39) oğulları Kurt Efe ile oynadığı anları yayınladı.

Bebeğinin yüzünü göstermemeye dikkat eden ünlü isimin takipçileriyle paylaştığı bu kareler, kısa sürede gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları Tatlıtuğ'un pozlarına; "Fotoğraflarda hangi detaya dikkat etmeliyim bilemedim", "Şu babanın yakışıklılığına bakın" ve "Aşırı dozda tatlılık..." gibi yorumlar yaptı.

İşte Kıvanç Tatlıtuğ için yapılan bazı yorumlar...