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Kemal Kılıçdaroğlu ‘İkinci Yüzyıla Çağrı’ belgesini açıklıyor! 'Şampiyonlar Ligi kadrosu hazır!'

Kemal Kılıçdaroğlu ‘İkinci Yüzyıla Çağrı’ belgesini açıklıyor! 'Şampiyonlar Ligi kadrosu hazır!'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ^Bekle Erdoğan, sen de bekle dünya" diye günlerdir duyurusunu yaptığı İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması'nda iktidara geldiklerinde uygulayacakları ekonomi programını açıklıyor. Kılıçdaroğlu, "Şampiyonlar Ligi kadrosu hazır, 14'te görüşmek üzere" diyerek son çağrısını yaptı...

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması'nda 2023 seçimleri için vizyon belgesini açıklayacak. Saat 14:00'te başlayacak toplantıda dünyaca ünlü ekonomistler de sunum yapacak. 

'Şampiyonlar Ligi kadrosu hazır'

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından son çağrısını şu sözlerle yaptı: "Türkiye’nin ekonomide ve endüstriyel dönüşümde Şampiyonlar Ligi kadrosu hazır! Çünkü Türkiye bunu hak ediyor... Saat 14.00’te görüşmek üzere"... 

Kılıçdaroğlu neler açıklayacak?

Kılıçdaroğlu son grup toplantısında neler açıklayacağını şöyle özetlemişti:

- CHP sadece bir adaya oy istemeyecek. CHP dar bir anlayışla da oy istemeyecek. CHP bir zümrenin çıkarı için de oy istemeyecek. CHP yepyeni bir anlayışla yepyeni bir sisteme oy isteyecek. CHP, güç birliğine oy isteyecek.

- CHP, oyları daha iyi bir yaşam için, yeni bir Türkiye hayali için isteyecek. Çünkü biz ülkeyi krizden çıkarmak için oy istemiyoruz.

- Bundan sonra ülkemizi yapısal krizlerden koruyacak sistemi getirmek için mücadele ediyoruz. 50 yıldır bu ülkede hep ekonomik krizler var. Biz bu krizleri sonsuza kadar bitirmek için geliyoruz.

Daron Acemoğlu da konuşacak

CHP'nin vizyon belgesi toplantısına bazı önemli ekonomistler de katılacak. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığı görevine getirilen ABD'li ekonomist Jeremy Rifkin'in yanı sıra, MIT Üniversitesi'nden Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Refet Gürkaynak, eski TCMB Başekonomisti Hakan Kara, çeşitli kurumlara danışmanlık yapan Prof. Dr. Ufuk Akçiğit gibi isimler toplantıda yer alacak.

Prof. Acemoğlu'nun videokonferans yöntemiyle sunum yapması da bekleniyor.

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