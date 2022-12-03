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Temizlikçi olarak girdiği işletmenin patronu oldu! Şimdi 320 kişi çalıştırıyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Temizlikçi olarak girdiği işletmenin patronu oldu! Şimdi 320 kişi çalıştırıyor

SAMSUN’da temizlikçi olarak başladığı işletmenin patronu olan kadın, şimdi 320 kişiyi istihdam ediyor. Aysun Macit çalışan sayısını 500’e çıkarmayı hedefliyor.

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Aysun Macit, 1989 yılında bir tekstil atölyesinde vasıfsız işçi olarak çalışmaya başladı. Önce temizlik işleri yapan Macit, sonra makine kullanmayı öğrendi ve meslekte hızla yükseldi. İşletmede şef olan Macit, 2018 yılında patronunun firmasını satın aldı.

2016 yılında KOSGEB’den aldığı 48 bin lira hibe ile 7 makine satın alan Aysun Macit, 2018’de 54 kişiyle sahibi olduğu firmaya geçti. Şu an 320 kişi çalışanı ile Ukrayna’ya, Katar’a ve birçok ünlü firmalara iş yapan Macit, tekstil işetmesinde yeni yatırımlarla çalışan sayısını 500’e çıkarmayı hedefliyor.

Başarı hikayesini anlatan 47 yaşındaki 2 çocuk annesi Aysun Macit, “1989 yılında vasıfsız ortacı olarak işe başladım. Sonra çizimdir, meydan süpürme, lavabo yıkama böyle böyle makine öğrendim. Makineden sonra 3-4 yıl şeflik konumuna geldim. Daha sonra bazı firmalarda usta olarak çalıştım. Şu anda kendi firmamın işletmesini yapıyorum. Aynı zamanda şu anda bulunmuş olduğum firma benim patronumun firmasıydı. 7 sene birlikte çalıştık. Çalıştığım patronumun yerini işletmek ayrı biz haz verdi" dedi.

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