Türk-İş Başkanı'nın istediği zam işçileri çileden çıkardı! Ergün Atalay'ın maaşı ve bindiği araba olay oldu

TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret için 7 bin 785 lirayı gündeme getirmesi temsil ettiği işçileri adeta ayağa kaldırdı. "Başkan bu parayla gel de sen geçin" diyen işçiler, sosyal medyada Atalay'ın bindiği Türk-İş'e ait lüks makam aracını ve Atalay'ın maaşını gündeme getirdi. Ergün Atalay kaç lira maaş alıyor: Türk-İş Başkanı'nın makam aracı hangisi...

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Asgari ücret artışı için ilk toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Burak Akyol'un katılımıyla gerçekleşti ve ilk toplantının 7 Aralık, ikinci toplantının ise 14 Aralık'ta yapılması kararlaştırıldı. Bunun ardından Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, TÜRK-İŞ'in 4 kişinin açlık sınırı olarak açıkladığı 7.785 TL'nin asgari ücret için kırmızı çizgileri olduğunu, bu rakamın aşağısında bir rakamla masaya oturmayacaklarını söyledi.

'Başkan gel bu parayla sen geçin!'

Ergün Atalay'ın daha pazarlıklar başlamadan asgari ücret için 7.785 lirayı “kırmızı çizgi” göstermesi çalışanların tepkilerine neden oldu. İşçiler, “Başkan gel bu para bile bir ay sen geçin” diye isyan ederken, sosyal medyada Atalay'ın bindiği makam otomobili ve aldığı maaş tartışma konusu oldu.

Audi 6 makam aracı, 25 bin TL maaş

Ergün Atalay'ın işçi sendikası olan Türk-İş'in kendisine tahsis ettiği şoförlü Audi 6 marka makam aracı kullanmasını hatırlatan işçiler, Başkan Atalay'ın Türk-İş'ten 25 bin TL maaş aldığını iddia etti. Türk-İş Başkanı Atalay'ın lüks Audi A6 marka aracı kullanması eleştirilere neden oluyor.

Açlık sınırının altında zam aldığımız da oldu

Gelen tepkiler üzerine Ergün Atalay yeni bir açıklama daha yaptı. Sözcü'ye konuşan Atlay, “Açlık sınırını sanki asgari ücret olarak kabul etmişiz gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldı. Ben pazarlık masasında bana sorulduğunda, açlık sınırı ortada ben bunun üzerini konuşacağım demek istedim. Bugüne kadar açlık sınırının altında zam aldığımız da oldu. Ama tabanın isteği bu yöndeydi” ifadelerini kullandı. "Yayını izleyenler benim ne demek istediğimi çok daha iyi anlarlar" diyen Atalay, "Emekçilerimiz rahat olsun, biz verilmesi gereken mücadeleyi en iyi şekilde vereceğiz” dedi.