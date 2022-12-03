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Ali Babacan'dan olay Abdullah Gül çıkışı! Gül ile evde buluşup görüşlerini alıyorum

Ali Babacan'dan olay Abdullah Gül çıkışı! Gül ile evde buluşup görüşlerini alıyorum

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte hareket etmeye devam ettiklerini ilk kez bu kadar açık itiraf etti. Babacan, "Evde oturup görüşmelerimiz oluyor, belli konularda görüşlerini bizimle paylaşıyor" dedi.

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Altılı Masa cumhurbaşkanı adayını henüz açıklamamışken sık sık ismi 'Altılı Masa'nın ortak adayı' olarak gündeme sürülen Abdullah Gül ile ilgili flaş açıklama. DEVA Partisi'ni kurduran isim olarak bilinen Abdullah Gül ile Ali Babacan'ın sık sık bir araya gelerek toplantı yaptıkları ortaya çıktı. Ali Babacan, Gül ile yaptıkları ev toplantılarını canlı yayında açıkladı.

Babacan'dan Akşener'e: Beğenmiyorsan git

Abdullah Gül'ün ortak adaylığını 2018 seçimlerinde engelleyen İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 2023 seçimleri için de bazı kesimlerce ismi tekrar ısıtılan ABdullah Gül'ü veto ettiği biliniyor. Ali Babacan geçtiğimiz günlerde İsmail Küçükkaya'nın programında ortak aday vurgusu yapmış ve Meral Akşener'i hedef alarak, "Başka rüyaları olan varsa buyursun gitsin" deyip ekledi: "2018'de denemediler mi? Ne oldu." demişti. 

'Ortak aday' ismi için talimat verdim

Ali Babacan Tv100 canlı yayınında bu kez Abdullah Gül ile ilgili ilk kez açık açık konuştu. 'Ortak aday' konusunda  "Arkadaşlarımıza, 'Artık zamanı geliyor, herkes kim olur, kim olmaz diye zihinsel egzersizlere başlasın' dedim" ifadelerini kullanan Ali Babacan'a, Abdullah Gül ile olan ilişkisi de soruldu.

Abdullah Gül ile evde görüşüyoruz

Abdullah Gül ile DEVA Partisi'nin kuruluşu sırasında fikir alışverişinde bulunduklarını söyleyen Ali Babacan, "Evde oturup görüşmelerimiz oluyor, belli konularda görüşlerini bizimle paylaşıyor" ifadelerini kullandı. Ali Babacan'ın bu sözleri "Masanın gölge akıl hocası Abdullah Gül mü?" sorusunu akıllara getirdi.

2018'de aday olsaydı rahat kazanırdı

Babacan da 18 Haziran seçimleri öncesinde Gül'ün adaylığı için çalıştığını söylemişti. Babacan, "Abdullah Gül'ün teklif edildiği ortamda siz de var mıydınız" sorusuna, "Tabii ki vardım" ifadelerini kullanmıştı. "Abdullah Gül'ü kim teklif etti" sorusuna ise Babacan, "İsimler belli. Çok şey yapmayalım. Teklif edenleri topladığınızda ortak aday olsaydı rahatlıkla seçimi kazanacak bir tablo vardı o dönemde" demişti.

Akşener: Abdullah Gül'ü ortak aday göstermemiz istendi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise 2020 yılında katıldığı bir TV yayınında, "HDP'nin de içinde yer aldığı İYİ Parti, CHP ve SP'nin de biraraya gelerek hepimizin Abdullah Gül'ü çatı aday göstermemiz istendi" şeklinde konuşmuştu.

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