Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Ticaret Bakanlığı, Türkiye Adalet Akademisi ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kuruluna ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığına Muhittin Özdemir atandı.
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu İkinci Başkanlığına, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı Hayrettin Kurt getirildi.
Kastamonu Ticaret İl Müdürü görevden alındı
Ticaret Bakanlığı Kastamonu Ticaret İl Müdürü Sefa Özata görevden alındı.
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