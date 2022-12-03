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2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri

2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri

FIFA Dünya Kupası'nda grup maçlarının ardından son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

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Grup etabının ardından 3, 4, 5 ve 6 aralık tarihlerinde son 16 turu mücadeleleri oynanacak.

Dünya Kupası'nda final 18 Aralık Pazar günü, 17 Aralık Cumartesi günü ise üçüncülük karşılaşması yapılacak.

Grup maçlarının ardından son 16 turu şöyle:

3 ARALIK 
Hollanda – ABD
Arjantin – Avustralya

4 ARALIK
Fransa – Polonya
İngiltere – Senegal

5 Aralık
Japonya – Hırvatistan
Brezilya – Güney Kore

6 Aralık
Fas – İspanya
Portekiz - İsviçre

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