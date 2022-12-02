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Güney Kore, Portekiz'i mağlup etti ve son 16'ya kaldı

Güney Kore, Portekiz'i mağlup etti ve son 16'ya kaldı

2022 Katar Dünya Kupası'nın H Grubu üçüncü ve son maçında Güney Kore, Portekiz'i 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Portekiz son 16'ya lider olarak kalırken, Güney Kore, ikinci olara üst tura çıktı.

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Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda H Grubu'nun üçüncü ve son maçında Fernando Santos'un ekibi Portekiz ile Sergio Costa'nın yönetimindeki Güney Kore, Education City Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Mücadele Güney Kore'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Güney Kore son 16'ya kaldı.

Kore 90+1'de golü bularak tur atladı

5. dakikada Ricardo Horta ile öne geçen Portekiz'e Güney Kore 27. dakikada Young-Gwon Kim ile karşılık verdi.

Mücadelede son sözü 90+1. dakikada Hee-Chan Hwang söyledi: 2-1 Bu sonuçla puanını 4'e çıkaran Güney Kore adını son 16 turuna yazdırdı.

Ronaldo 65 dakika sahada kaldı

Grubu 6 puanla lider tamamlayan Portekiz de adını bir üst tura yazdırdı. Portekiz'de maça ilk 11'de başlayan Cristiano Ronaldo 65 dakika sahada kaldı.

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