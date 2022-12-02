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İçişleri Bakanlığı’ndan 'Seçmen kütüklerinde 466 bin Suriyeli tespit edildi' haberlerine yalanlama

İçişleri Bakanlığı’ndan 'Seçmen kütüklerinde 466 bin Suriyeli tespit edildi' haberlerine yalanlama

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yer alan “Seçmen kütüklerinde 466 bin Suriyeli tespit edildi” iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, toplam 221 bin 671 Suriyelinin Türk vatandaşlığı hakkı kazandığını açıkladı.

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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, bazı basın ve sosyal medya organlarında yer alan “Seçmen kütüklerinde 466 bin Suriyeli tespit edildi” iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada 221 bin 671 Suriyeli’nin Türk vatandaşlığına geçme hakkı kazandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Günümüz itibarıyla 125 bin 563'ü 18 yaş ve üzeri, 96 bin 108'i çocuk olmak üzere toplam 221 bin 671 Suriyeli Türk vatandaşlığını kazanmıştır. Bilindiği üzere bir kişinin doğum yerinin yurtdışı olması o kişinin yabancı olduğu anlamına gelmediği gibi Türk vatandaşlığını kazandığı anlamına da gelmemektedir. Yeni vatandaşlık kazananların dışında kalan bu kişiler, yurtdışında doğan ve anne ve/veya babası Türk vatandaşı olan (doğumla Türk vatandaşı olan) vatandaşlarımızdır. Bu kapsamda nüfus kütüklerinde kayıtlı (vatandaşlık kazananlar dahil) doğum yeri Suriye olan 18 yaş ve üzeri 163 bin 44 kişi bulunmaktadır. Tekrar hatırlatmakta fayda var ki; Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından Genel Müdürlüğümüzden temin edilen ham verilerle birlikte 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 7'nci ve 8'inci maddelerinde belirtilen hususlara göre diğer kurumlardan aldığı veriler (silah altında bulunanlar, asker öğrenciler, kısıtlılar, kamu hizmetinden yasaklı olanlar) düzenlenerek seçmen kütüğü oluşturulmakta ve bu ham veriler YSK tarafından siyasi partilerle paylaşılmaktadır.”

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