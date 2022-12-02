Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan enflasyon dolar açıklaması! 2024'te tek haneli olacak

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Merkez Bankasının faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme yapan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan dolar, enflasyon ve faizle ilgili flaş açıklamalar geliyor...

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Merkez Bankasının faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme toplantısına katılan merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan dolar, faiz ve enflasyon mesajları geldi. İşte Kavcıoğlu'nun açıklamalarından satır başları...

- Merkez Bankası olarak fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek temel amacımız doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elimizdeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz.

- Merkez Bankası olarak para politikasının etki alanının dışında kalan arz taraflı maliyet baskılarına tek başına faizleri artırmaya odaklanmış politikalarla karşılık vermenin etkili olmayacağını değerlendiriyoruz. Bunun yerine enflasyonu düşürmek ve fiyat istikrarını kalıcı olarak tesis etmek amacıyla üretimi ve yatırımları destekleyici, cari fazla kapasitemizi artırıcı politikalar uygulamayı gerekli görüyoruz.

Enflasyonda baz etkisi hızla kalkacak

- Mevcut yıllık enflasyon oranında önümüzdeki aylarda hızla ortadan kalkacak baz etkileri bulunmakta. Enflasyonun gerçek eğilimini anlamak için aylık gelişmelere odaklanmak daha sağlıklı bir yaklaşım.

- Aylık enflasyonun kademeli bir şekilde tarihler ortalamalarına yakınsamakta olduğunu gözlemliyoruz. Döviz kurlarının istikrarlı seyir izlemesi enflasyondaki yavaşlamaya katkı sağlıyor. İlerleyen dönemde üretici fiyatları kaynaklı enflasyonist baskıların daha ılımlı bir seyir izleyeceği görülüyor.

2024'te tek haneli enflasyon olacak

- Orta vadedeki enflasyon tahminlerimiz çerçevesinde 2023 yılında enflasyon oranının yüzde 22.3'e düşeceğini, 2024 yılında ise tek haneye gerileyerek yüzde 8.8 oranında gerçekleşeceğini öngörüyoruz.

Faiz indirerek dayanıklılığı artırdık

- Ağustos-kasım döneminde politika faizini toplamda 500 baz puan indirerek yüzde 9 seviyesine getirmiş bulunmaktayız. Aldığımız kararların, 2023 yılı içerisinde ekonomimizin dayanıklılığını artırarak; arzın, yatırımların ve ihracatın sürekliliğine ve arz kapasitemizin korunmasına önemli ölçüde katkı sağlayacağını öngörüyoruz.

- Finansal sistemin Türk Lirası ağırlıklı bir yapıya kavuşmasını hedeflemekteyiz.

TL mevduat payı yüzde 49'a ulaştı

- Kur korumalı mevduat sonucunda bankaların TL mevduat payı önemli ölçüde yükselerek ocak ayındaki yüzde 35,6'dan yüzde 49 seviyesine ulaştı.

- Uluslararası rezervlerimiz 2022 yılında 11,5 milyar dolar artış ile 122,6 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır.