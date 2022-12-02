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Pazar coşkusu Müze Gazhane'de yaşanacak

Pazar coşkusu Müze Gazhane'de yaşanacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin restorasyon çalışmalarıyla kültür sanat hayatına kazandırdığı Müze Gazhane’de, sahaflar, plak dükkanları, antikalar, oyuncaklar, mezatlar söyleşi ve canlı performanslar gerçekleşecek.

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Pazar coşkusunun yaşanacağı halka açık bir alan olan Müze Gazhane, CMTPZR ile sahaflardan giysi ve aksesuarlara, plak ve müzik dükkanlarından nostaljik oyunlara uzanan çeşitlilikler vadediyor.

İBB iştiraklerinden Kültür AŞ tarafından organize edilen CMTPZR (Cumartesi Pazarı) etkinliği  3 Aralık’tan itibaren 6 ay boyunca her cumartesi Müze Gazhane’de olacak.

Pazar ve panayır konseptinden yola çıkılarak hazırlanan etkinlikte toplamda 34 stant ve 6 yeme içme noktası mevcut. Panayırda, sahaflar, plak dükkânları, antikalar, oyuncaklar, mezatlar söyleşi ve canlı performanslar gerçekleşecek.

Halka açık olan etkinliklerde Müze Gazhane, sahaflardan giysi ve aksesuarlara, plak ve müzik dükkanlarından nostaljik oyunlara uzanan birçok etkinlik sunuyor. Stantlar, koleksiyoncuların söyleşileri, mezatlar ve canlı performanslarla ziyaretçilerini geçmişe doğru rengarenk bir yolculuğa çıkarıyor. İki otopark alanında kurulacak sahnelerde gün içinde biri sadece “kitap”, diğeri “diğer objeler” odaklı olmak üzere iki ayrı mezat gerçekleşecek. Pazarın 2023 yılı boyunca da devam etmesi planlanıyor.

NOSTALJİ YOLCULUĞU ZİYARETÇİLERİ BEKLİYOR 

 Klasik çizgi romanların yeni baskıları da dahil olmak üzere güncel içerikler de bulunuyor. TomMiks’lerden tutun da yeni çıkan Spiderman’lere kadar birçok çizgi roman çeşidine erişim sağlanıyor. Katılımcılar ekonomik olarak ulaşabilir ürünlerini getirmelerinin dışında nadide parçaları da ilgililerle buluşturuyor. 90’larda çok popüler olan atari salonlarındaki Arcade makinaları ile langırt, dart gibi oyun makinalarını da sevenlerine sunuyor. Geçmişten günümüze başta çizgi roman karakterleri olmak üzere ikonik sporcular, film karakterlerinin oyuncak ve heykelleri de ziyaretçilere nostaljik dakikalar yaşatacak.  

RETRO MODASI VE SÖYLEŞİLER

 Vintage olarak da bilinen yeni ve ikinci el karışık olmak üzere giyim ve aksesuar ürünlerinin olduğu stantlar da yer alacak.  Takılar ve kıyafetlerle meraklıları retro modayla buluşabilecek. Yazar Gökhan Akçura, Yapımcı ve yine koleksiyoner olan Osmantan Erkır’la koleksiyonerlik üzerine “Toplamak Marifet Mi?” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirecek.

PROGRAM AKIŞI: 

        DJ’ler: 

11:00 – 13:00 Gülşah Güray (Radyo Eksen)

13:00 – 15:00 Murat Meriç (plaktan 60’lar 70’ler çalacak)

15:00 – 17:00 DJ Bey  (plaktan 70’ler 80’ler çalacak)

17:00 – 19:00 Gülşah Turgut (Radyo Eksen)

        Söyleşi:

     17:00-18:30 arası Yazar/Koleksiyoner Gökhan Akçura ile Koleksiyoner/TV Yapımcısı Osmantan Erkır – Toplamak Marifet Mi?

Etkinlik Bilgisi: 

Tarih: 03 Aralık 2022

Saat: 11.00

Adres: Hasanpaşa, Kurbağalıdere Cd. No:125, 34722 Kadıköy/İstanbul

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