Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert ayar! Kendinizi havada görmeyin aklınızı başınız alın

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çanakkale'de Deniz Polisevinde '2023’e Doğru Şehir Buluşmaları' programı çerçevesinde gerçekleştirilen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, Yunanistan'a

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çanakkale'de Deniz Polisevinde düzenlenen '2023’e Doğru Şehir Buluşmaları' programı çerçevesinde şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Bakan Akar daha sonra basın toplantısı düzenledi.

Bakan Akar'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Pençe-Kilit Harekatı kapsamında 491 terörist etkisiz hale getirildi. Hazırlanıyoruz. Ne zaman nerede ne yapmak gerekiyorsa TSK yapacak. Ve diyoruz ki burada TSK varken terörle değil Türkiye Cumhuriyetiyle ş birliği yağın diye hatırlatıroruz.

"Kendinize havada görmeyin"

Yunanistan ile diyalog tekliflerimizi her zaman ortaya koyuyoruz. Yunanistan'ın gerginlği arttırıcı eylem ve söylemlerinden vazgeçmesini bekliyoruz. Sabırla barışçıl yönetemlere inanıyoruz. Fakat diyalog çağrımız zaafiyet değildir. Hakkımızı koruyacağız. Oldu bittiye izin vermeyeceğiz. Aklınızı başınıza toplayın. 3. tarafların söylemleriyle kendinize havada görmeyin.

"Bu bizim diyalog çağrımız bu bir zafiyet değildir"

Hakkımızı arayacağız diyoruz. Birtakım söylemlerden dolayı ayaklarınızı yerden kesmeyin. Belli siyasiler ortamı geriyorlar. Beyhude silahlanma gayretleri var. Diyoruz ki Yunanistan'daki bazı siyasetçiler bunu görüyorlar ve ikaz ediyorlar. Diyoruz ki bunlara kulak verin. Ege'nin zenginlerini adil biçimde paylaşalım. Türkiye'nin bir tehdit değil, Türkiye güçlü bir müttefiktir.

Diyoruz ki bunlara kulak verin. Ege'nin zenginlerini adil biçimde paylaşalım. Türkiye'nin bir tehdit değil, Türkiye güçlü bir müttefiktir.

Ortadoğu'da ve Orta Asya'da tüm kardeş ülkeler için tüm gayreti gösteriyoruz. Türkiye güçlü, caydırıcı, gen nüfuslu bir ülke. Bu coğrafyada ayakta kalabilmek için güçlü olmak zorundayız. Parti olarak AK Parti kurulduğu günden bu yana çok önemli adımlar attı. Güçlü Türkiye için yapılması gerekenler var, çalışmak lazım. Yarın değil bugün. Ülkemizle ilgili yaptıklarımız sadece 85 milyonu ilgilendirmiyor.

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla çalışmalarımızı sürdürmemiz lazım. Ben şuna inanıyorum ki Çanakkaleli hemşehrilerimizin dualarıyla bakanlık olarak aşamayacağımız sorun yok. Bu toprakların bize vatan olması için emeği geçenlere saygılarımı sunuyorum. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu operasyondan dolayı yaralı askerlerimiz var, onlara acil şifa diliyorum.

Bakan Akar'dan ABD'ye terör mesajı

Sizin tek muhatabınız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir.

Görev yapmakta olan tüm arkadaşlarımı alınlarından öpüyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yarın değil, şimdi.