Dünya Kupası'ndan elenen Almanları Mesut Özil ile çıldırttılar! O poster tribinü birbirine kattı

2022 Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı, kupadaki ilk maçında Japonya ile karşılaşmış ve kupayı protesto etme amaçlı olduğu iddia edilen bir hareketle futbolcular ağızlarını kapatarak poz vermişti. Katarlı futbol severler ise daha sonra Mesut Özil posterleri açarak karşılık vermişti. Panzerler kupada Kosta Rika'yı 4-2 yenmesine rağmen gruptan çıkamadı ve turnuvaya veda etti. Maç sonunda oldukça sinirli olan Alman taraftarlar, tribünde Mesut Özil posteri açan insanlara saldırdı.

Abone ol

Almanya, 2022 Dünya Kupası E Grubu son maçında Kosta Rika'yı 4-2 mağlup etti. Panzerler, Japonya'nın İspanya'yı yenmesi sonrası grupta 3. sırada kalarak turnuvaya veda etti. Büyük yıkım yaşayan Alman taraftarlar, tribünde gerginlik çıkardı.

Jponya, Almanya'yı eve yolladı

Almanya ile Kosta Rika, 2022 Dünya Kupası E Grubu üçüncü maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Almanya, 4-2 kazanmasına rağmen Japonya'nın İspanya karşısındaki sürpriz galibiyetiyle gruptan çıkamadı.

Mesut Özil posterini görünce çıldırdılar

Karşılaşma sonrası sinirden adeta çıldıran Alman taraftarlar ise tribünde gerginlik çıkardı. Mesut Özil posteri açan insanlara saldıran Almanlar, posteri yırtmaya çalıştı. Olaylar çok büyümeden sona erdi.

Almanya protesto etmişti

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı, turnuvada ilk maçında Japonya ile karşılaşmıştı. Japonya maçından önce kupayı protesto etme amaçlı olduğu iddia edilen bir hareketle; Almanya oyuncularını ağızlarını kapatarak poz vermişti.

Mesut Özil karşılığı gecikmedi

2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nun ikinci haftasında ise İspanya ile Almanya karşı karşıya geldi. İspanya-Almanya maçında bazı futbolseverler, tribünde bir elleriyle ağızlarını kapatıp diğer ellerinde Mesut Özil görselleri taşıyarak Almanya'yı protesto etti.

Mesut Özil tartışmalı bıraktı

Almanya Milli Takımı ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Mesut Özil, tartışmalı bir şekilde milli takımı bırakmıştı. Özil, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Irkçılık ve saygısızlık hissettiği için" Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını duyurmuştu. Mesut, "Kazandığımızda Alman, kaybettiğimizde göçmen oluyorum. Arkadaşlarım Podolski ve Klose, hiçbir zaman Polonyalı-Alman olarak görülmedi, ben neden Türk-Alman olarak görüldüm? Türkiye olduğu için mi? Müslüman olduğum için mi?" ifadelerini kullanmıştı.