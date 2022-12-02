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Kanye West Hitler'i övdü Twitter ünlü rapçi için hareket geçti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kanye West Hitler'i övdü Twitter ünlü rapçi için hareket geçti

Sosyal medya şirketi Twitter, ABD'li rapçi Kanye West'in hesabını, platformun kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yeniden askıya aldı.

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Twitter'ın sahibi Elon Musk, "Elimden gelenin en iyisini yaptım. Buna rağmen şiddete teşvik yasağımızı yeniden ihlal etti. Hesap askıya alınacak." dedi.

Platform, West'in hesabını askıya almadan önce bir tweetini de kısıtladı.

Antisemitik yorum yapması üzerine eleştirilere maruz kaldı

Ekimde yasal olarak adını "Ye" olarak değiştiren rapçi, sosyal medyadaki antisemitik açıklamaları nedeniyle Twitter ve Instagram'ın hesabını askıya almasından kısa süre sonra "sağcı" sosyal medya şirketi Parler'ı satın alma kararı almıştı.

Ye, geçen haftalarda bir TV programında, aşırı sağcı komplo teorisyeni Alex Jones ile yaptığı röportajda, Hitler'i övmek de dahil olmak üzere, bir dizi antisemitik yorumları nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı.

Ye, röportajda, "Nazilerin yanında 'kötü' kelimesinin kullanılmasından hoşlanmıyorum. Yahudileri seviyorum ama Nazileri de seviyorum." demişti.

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