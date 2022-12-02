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Bakan duyurdu çalışmalar başladı! İşverene kredi paketi müjdesi

Bakan duyurdu çalışmalar başladı! İşverene kredi paketi müjdesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, işverene kıdem tazminatı desteğiyle ilgili twitter hesabından beklenen açıklamayı yaptı.

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Milyonlarca kişinin beklediği EYT düzenlemesiyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, işverenlerin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, uygun finansman koşullarıyla karşılayabilecekleri kredi paketi konusunda hazırlıkların başlatıldığını açıkladı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Nebati, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çalışma yaptığını hatırlattı.

Hazırlıklar başladı

Bakan Nebati, işverenlerin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, uygun finansman koşullarıyla Hazine Destekli KGF kefaleti ile karşılayabilecekleri bir kredi paketi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırlıklara başladığını belirtti.

EYT düzenlemesi sonrasında emekli olacakların kıdem tazminatı için şirketlere kredi desteği verilecek. Desteğin kapsamı ve içeriği yapılacak çalışma sonrası netleşecek.

EYT düzenlemesi Aralık'ta mecliste

Son aşamaya gelinen EYT düzenlemesinin bu ay içinde Meclis'e gelmesi bekleniyor. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları ilgilendiren EYT düzenlemesiyle ilk etapta 1,5 milyondan fazla kişi emeklilik hakkı kazanacak.

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