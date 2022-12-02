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Milli Savunma Bakanlığı 555 personel alacak başvuru detayları belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Milli Savunma Bakanlığı 555 personel alacak başvuru detayları belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı, çeşitli kadrolarda istihdam edilmek üzere 555 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

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'Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesine Sözleşmeli Personel Temini Başvuru Duyurusu' yayımlandı.

Buna göre Milli Savunma Bakanlığı tarafından çeşitli mühendislik branşları ile mimar, tabip, psikolog, grafiker, istatistikçi, tekniker, teknisyen, laborant, mütercim tercüman, müze görevlisi, restoratör, hemşire, kütüphaneci, destek personeli ve büro personeli kadrolarında istihdam edilmek üzere 319 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.

Milli Savunma Üniversitesi’ne 236 personel alınacak

Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı Milli Savunma Üniversitesi’ne de personel alınacak. Büro personeli, grafiker, istatistikçi, kütüphaneci, mütercim tercüman, diyetisyen, psikolog, veteriner hekim, mühendis, tekniker, teknisyen ile hizmetli, garson, aşçı, berber, terzi/ütücü, şoför, kaloriferci ve boya/badana/sıva branşlarında destek personeli kadrolarında toplamda 236 sözleşmeli personel istihdam edilecek.
Milli Savunma Bakanlığının personel alımı için gerçekleştirilecek başvurular, 2-31 Aralık tarihleri arasında "http://personeltemin.msb.gov.tr" adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılacak. Başvuruyla ilgili detaylara http://personeltemin.msb.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.

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