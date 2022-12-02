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HDP 'Kürt seçmen ne diyor?' anketi yaptırdı! İşte çıkan sonuçlar...

HDP 'Kürt seçmen ne diyor?' anketi yaptırdı! İşte çıkan sonuçlar...

Halkın Demokrasi Partisi (HDP), Cumhurbaşkanı adayı ve seçimiyle ilgili Kürt seçmenin yoğun yaşadığı kentlerde anket yaptırdı. Kürt seçmenlere, kendi adayını çıkarma olasılığı, son turda kim tercih edilecek, alevi adaya destek verir misiniz, HDP kapatılırsa kime oy verirsiniz gibi sorular sordu. HDP seçmeni kadın cumhurbaşkanı adayı istiyor...

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Kürt seçmenin yoğun olduğu illerde HDP tarafından anket yaptırıldı. HDP'nin anketinde seçmene “HDP’nin göstereceği aday, Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu” isimleri sunularak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kime oy verecekleri soruldu.

İmamoğlu'nu şıklar arasına koydular

Katılımcıların yüzde 74.3’ü HDP’nin adayına, yüzde 10’u Recep Tayyip Erdoğan’a, yüzde 3.8’i Kemal Kılıçdaroğlu’na, yüzde 1.4’u ise Ekrem İmamoğlu’na oy vereceğini açıkladı.

Aday kadın mı yoksa erkek mi olsun!

“HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı kadın mı, erkek mi olmalı” sorusu soruldu. Ankete katılan Kürtlerin yüzde 41’i kadın adayı tercih ederken, yüzde 30’u fark etmez yanıtı verdi. Geri kalan yüzde 29’u erkek aday için tercih kullandı.

Alevi adaya oy verir misiniz?

Ankette ayrıca seçmenlere “Alevi bir ismi destekleyip, desteklemeyecekleri” de soruldu. Katılımcıların yüzde 85’i Alevi bir adayı destekleyebileceklerini söyledi.

İkinci tura kalırsa kime oy verirsiniz

“Seçim ikinci tura kaldığında kime oy veririsiniz” sorusuna ise katılımcıların yüzde 63.1’i “HDP’nin işaret edeceği aday”, yüzde 14.2’si Millet İttifakı ve yüzde 10.7’si ise Cumhur İttifak’ına yanıtını verdi. Kararsızların oranı ise yüzde 7.4.

Ankette “İkinci tura HDP’nin adayı ve Erdoğan kalırsa kime oy verecekleri” de soruldu. Kürt seçmenin yüzde 82.7’si HDP’nin adayı, yüzde 11.04’ü ise Erdoğan’da karar kılarken, kararsızların oranı ise yüzde 4.

İkinci turda Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?

İkinci turda Erdoğan ile Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı için yarışması durumunda farklı bir tablo ortaya çıkıyor. Seçmenin yüzde 58.6’sı Kılçıdaroğlu’na, yüzde 9.3’ü Erdoğan’a oy vereceğini belirtirken, ikisine de oy vermeyeceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 24.

İkinci turda Erdoğan mı İmamoğlu mu?

İkinci tura Erdoğan ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kalması durumunda ise kararsızların oranı yüzde 20’ye düşerken, İmamoğlu’na destek yüzde 58.7, Erdoğan’a destek ise yüzde 11.07 olarak çıktı.

HDP kendi adayını çıkarmalı mı?

Yüzde 76.1’i “HDP kendi adayını çıkarmalı”, yüzde 14.7’si “Çıkarmamalı ve Millet İttifakı’nın adayı desteklenmeli”, yüzde 0.7’si “Çıkarmamalı Cumhur İttifakı’nın adayı desteklenmeli” yanıtı verdi. Bu soruda kararsızların oranı ise yüzde 16.

HDP kapatılırsa kime oy verirsiniz?

HDP’nin anketindeki bir diğer önemli soru ise partinin kapatılması durumunda Kürt seçmenin tavrının ne olacağına ilişkin. Katılımcıların yüzde 79.4’ü partinin kapatılması durumunda yine HDP’nin işaret edeceği partiye, yüzde 7 CHP, yüzde 1.7’si AKP’ye oy vereceğini açıklarken, yüzde 7’i ise boykot edeceğini söyledi.

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