MİT PKK'nın sözde tugay sorumlusunu Suriye'de etkisiz hale getirdi

MİT, PKK/YPG Tel Tamir Eyaleti Tugay sorumlusu Kemal Pir kod adlı İbrahim Mohammad Nasır'ı Suriye'de etkisiz hale getirdi.

Abone ol

Milli İstihbarat Teşkilatı, son yıllarda Irak ve Suriye'de gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarına yenisini ekledi.

Füze konusunda uzmandı

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bölge halkından olması itibarıyla Barış Pınarı bölgesi sınır hattını çok iyi bildiği değerlendirilen teröristin, füze konusunda uzman olduğu, sabotaj planlarının yapılmasında aktif rol aldığı belirlendi.

Eylemlerde rol alıyordu

Teröristin Barış Pınarı bölgesine yönelik eylemlerde önemli rol oynadığı tespit edildi.

Kendisine bağlı unsurlarla sabotaj eylemlerine katılan terörist, MİT tarafından hedef listesine alındı.

MİT, Suriye'deki operasyonla teröristi etkisiz hale getirdi.