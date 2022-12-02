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Kulis! Meral Akşener'den İYİ Parti'ye 'susun' emri! Sakın cümle bile kurmayın!

Kulis! Meral Akşener'den İYİ Parti'ye 'susun' emri! Sakın cümle bile kurmayın!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den İYİ parti kurmaylarına 'susun' talimatı gitti. Ankara’da parti kurmaylarıyla bir araya gelen İyi Parti lideri Meral Akşener, “2023 seçimleri önemli. Laiklik, Atatürkçülük, Cumhuriyet gibi çok önemli değerlerimizi kaybedebiliriz. Aday, 6’lı masada konuşulmadı, cümle bile kurmayın, sabredin” dediği öğrenildi.

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İYİ Parti lideri Meral Akşener, önceki gün Ankara’da başkanlık divanı, milletvekilleri ve başdanışmanlarıyla buluştu. Cumhuriyet’te yer alan habere göre, üç saat süren toplantıda adaylıkla ilgili tartışmalar gündeme geldi. İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’nun CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun olası adaylığına yönelik sözleriyle başlayan polemik değerlendirildi.

Kazanacak aday vurgusu sürüyor

Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunun 6’lı masanın gündemine henüz gelmediğini dile getiren Akşener, “Cumhurbaşkanlığı ile ilgili cümle kurmayın” ikazında bulundu ve “Kazanacak aday” vurgusunu bir kez daha yineledi.

Altılı Masa'da aday konuşulmadı

Tavırlarının “Aday kim olsun, kim olmasın” şeklinde olmadığının altını çizen Akşener, “Şu olsun, bu olmasın değil; kazanacak aday olsun. 6’lı masada konuşulmadı, sabredin” değerlendirmesinde bulundu.

2023 seçimleri son çıkış!

Akşener, 2023 seçimlerinin “son çıkış” olduğunu kaydederek “Bu seçim alındı alındı; alınmadı laiklik, Atatürkçülük, Cumhuriyet değerlerimizi kaybedebiliriz” diye konuştu.

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