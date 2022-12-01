Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD'ye üniforma uyarısı: Teröristlere kullandırmayın

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, müttefik ülkeleri DEAŞ'la mücadeleyi bahane ederek terör örgütü PKK'ya destek vermemesi konusunda uyardıklarını belirterek, "Teröristlerden ayırt edilmeyi zorlaştıracak kendi bayrak ve kendi üniformalarını kullandırmamaları, terör örgütleri ile tüm ilişkilerini kesmeleri hatırlatılmakta ve gerekli uyarılar yapılmaktadır" şeklinde konuştu.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/ YPG'ye karşı yürüttüğü Pençe Kılıç Hava Harekatı, ABD'nin tepkisiyle karşılaşmıştı. ABD, hava harekatının, DEAŞ'la mücadeleyi sekteye uğrattığını savunarak operasyonun durdurulması çağrısı yapmıştı. Operasyonların devam edeceği mesajını veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Binlerce kilometre öteden gelip terörist masum ayrımı yapmadan her yeri yakıp yıkanlar Türkiye'nin bu hassasiyetine saygı duymak gerekir. Biz kimseden izin almadığımız gibi kimseye de hesap vermeyiz. İsim değişikliği oyunlarıyla tescilli terör örgütünü destekleyenlerin riyakarlıklarına tahammül etme durumunda değiliz" demişti.

"Müttefik ülkeleri PKK'ya destek olmamaları konusunda uyardık"

Hava harekatına ilişkin ABD'nin eleştirilerine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan dikkat çeken uyarı geldi. Türkiye'nin müttefik ülkeleri, DEAŞ'la mücadele bahanesi altında PKK'ya destek vermemeleri konusunda uyardıklarını belirten Bakan Akar, "Son dönemde yapılan görüşmelerde müttefik ülkelere eli kanlı bir terör örgütü olan, sınırlarımıza ve halkımıza saldıran PKK/KCK/YPG'ye, DEAŞ'la mücadele bahanesi dahil her ne sebeple olursa olsun destek olmamaları, teröristlerden ayırt edilmeyi zorlaştıracak kendi bayrak ve kendi üniformalarını kullandırmamaları, bulundukları bölgelerden teröristleri uzak tutmaları ve bir an önce terör örgütleri ile tüm ilişkilerini kesmeleri hatırlatılmakta ve gerekli uyarılar yapılmaktadır" dedi.

"Tutumları kabul edilemez"

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Akar sözlerini şu şekilde sürdürdü: "PKK/KCK/YPG son dönemde de sivil yerleşim alanlarımızı hedef almış, çocuk, kadın, öğrenci, öğretmen demeden masum vatandaşlarımıza yönelik alçak ve kanlı saldırılar gerçekleştirmiştir. Binlerce kilometre öteden DEAŞ terör örgütünü tehlike olarak hissedenlerin, sınırlarımızın yanı başından okullar dahil sivil yerleşim yerlerimizi hedef alan ve masum insanlarımızı katleden terör örgütlerine karşı gerekli tedbirleri almamız konusundaki tutumları kabul edilemez.

"Tek hedefimiz teröristlerdir"

Sivillerin, tarihi, dini ve kültürel varlıklar ile çevrenin ve koalisyon güçlerinin zarar görmemesi için azami dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. Tek hedefimiz teröristlerdir. Herhangi bir etnik, dini, mezhepsel yapı bizim için hedef olamaz. Türkler ve Kürtler kardeştir. Tüm fitne, fesat ve dezenformasyon çabalarına rağmen kardeş kalmaya devam edecektir.

"Her türlü işbirliğine hazırız"

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 4 bin 500 radikal DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getiren Türkiye, DEAŞ ve diğer tüm terör örgütleri ile mücadele için her türlü işbirliğine hazırdır. Kim destek verirse versin, arkalarında kim olursa olsun asil milletimizi, başına musallat olan terör belasından kurtarmaya azimli ve kararlıyız."

"Verilen sözlerin tutulmasını istedik"

Öte yandan, ABD'den yapılan, "Türkiye'nin Suriye'de yeni bir askeri operasyon düzenlemesine şiddetle karşı olunduğuna" yönelik açıklamalara ilişkin soru üzerine de Bakan Akar, "Bizden tekrar değerlendirmemizi istediler. Biz de hassasiyetlerimizi, görüş ve düşüncelerimizi anlattık, verilen sözlerin tutulmasını istedik. Bizi, yani durumu anlamaları gerektiğini vurguladık" yanıtını verdi.