Temel Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanını siyasi parti liderleri yönetecek

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, 6'lı masanın seçimleri kazanması halinde yönetimde izleyecekleri yol haritasını anlattı.

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Türkiye, 2023 yılının Haziran ayında yapılacak seçimlere hazırlanıyor.

AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın adayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

CHP'nin öncülüğünde kurulan Millet İttifakı ise seçimlere girecek adayını çok kısa bir süre kalmasına rağmen belirleyemedi.

Partiler arasında ve parti içlerinde adaylık çekişmeleri sürüyor..

Millet İttifakı üyesi Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Cumhurbaşkanını siyasi parti liderleri yönetecek"

Seçimde eğer 6'lı masanın adayı kazanırsa, seçilen cumhurbaşkanının siyasi partilerin genel başkanlarından oluşan 'eşgüdüm kurulu' tarafından yönetileceğini söyleyen Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Seçildikten sonra aceleye ne ihtiyaç var, bunu 5 yılda yaparız derse bu karaktersizlik olur"

"Cumhurbaşkanı seçildi, bütün bunları da yazdı, teşekkür ediyorum bana da yetkiyi verdiniz, ama aceleye ne ihtiyaç var, bunu 5 yıl içinde bunu gerçekleştiririz… Diyebilir mi, diyebilir. Ama bu karaktersizlik olur. Seçildikten sonra Cumhurbaşkanı’nın böyle bir tavır sergilemesi tam bir karaktersizlik olur."

"Cumhurbaşkanı parti genel başkanları ile istişare ederek karar alacak"

Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Biz bu sistemi değiştirmek istiyoruz. Seçimde istediğimiz neticeyi elde edersek hangi konuların üzerinde duracağız, bu değişikliği nasıl gerçekleştireceğiz, bununla ilgili çalışmaları yapıyoruz. Anayasa değişikliği önerisi kamuoyuyla paylaşıldı. Bunun arkasından yönetim nasıl olacak?

Bugünkü sisteme göre cumhurbaşkanı layüsel, kanunların üstünde. Seçildikten sonra, 'Ben bildiğimi yaparım, 5 sene içinde de değişiklikleri yaparız' derse ne olacak? Onun için biz bir yol haritası ortaya koyacağız. Yani seçimden sonra anayasa nasıl değişecek, cumhurbaşkanı bu süreçte nasıl çalışacak, istişareleri nasıl yapacak? Adeta parlamenter döneme geçmişiz gibi çalışılacağını ifade ediyoruz.

Yani cumhurbaşkanı, bütün siyasi parti genel başkanları ile istişare ederek karar alacak. Cumhurbaşkanı seçim neticesine göre parti genel başkanlarıyla görüşerek, onlardan bilgilerle bakanları belirleyecek. Ama o bakanlar da bir istişare mekanizmasının içinde karar alacaklar. Çünkü kararları cumhurbaşkanı tarafından benimsenirse bir mana ifade ediyor. Sonuçta imzayı cumhurbaşkanı atacak. Meclis’teki çalışmalara daha fazla önem vereceğiz. Süreci şimdiden tahmin edemiyoruz ama 400’ün üzerinde milletvekili çıkarılırsa, hemen anayasayı referanduma götürmeden değiştirebileceğiz. 360-400 arası olursa referanduma götürme mecburiyeti var. 360 yakalanamazsa belli bir süre, belki 5 sene böyle idare edeceğiz. Anayasa değişikliği yapılmadan, belki Türkiye’yi sanki bir koalisyon hükümeti varmış gibi yöneteceğiz."