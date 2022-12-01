Meral Akşener, Beşar Esad'la görüşmeye gidiyor! Erdoğan'ı 'Esad'la da barışır' diye eleştirmişti

İYİ Parti Genel Batanı Meral Akşener'den flaş adım... Akşener, Beşar Esad'la görüşmek için Dışişleri Bakanlığı'na müracaat edecek...

Abone ol

İYİ Parti Genel Başkanı MEral Akşener'den kara harekatının elinin kulağında olduğu günlerde dikkat çeken bir adım geldi. Meclis grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır cumhurbaşkanı Sisi ile tokalaşmasını eleştirip, "Yakında Esad'la da barışırlar" diyen Akşener, Beşar Esad'la görüşmek için harekete geçti.

Eylül'de 'Ben gidip görüşürüm' demişti

Meral Akşener'in Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşme talebi ile Dışişleri Bakanlığına başvuru yapacağı bildirildi. Akşener Eylül ayında yaptığı bir konuşmada da "Sayın Erdoğan sinirini yenemiyorsan, nefsine yediremiyorsan, beceremiyorsan, ben Suriye'ye gidip Esad'la görüşmeye bu sorunu çözmeye hazırım" demişti.

Geçen hafta Erdoğan için neler demişti?

Meral Akşener, geçen haftaki İYİ Parti Grup Toplantısı'nda "Sayın Erdoğan, Sisi'yle hasret giderdi. Sayın Erdoğan'ı futbol aşkı pamuk gibi yapmış. Yakında Beşer Esad'la birlikte maça giderse şaşırmayın" demişti.