Tek kurşun iki intihar korkunç olay! Neden istemiyorsun dedi öldürdü

İstanbul Beylikdüzü'nde evde 2 gencin cansız bedeni bulundu. Biri kız 2 gencin silahla vurularak öldürüldüğü tespit edildi. İntihar ettiği söylenen iki gencin sevgili oldukları ve tek kurşunla hayatlarına son verdikleri de gelen bilgiler arasında.

Abone ol

Olay, saat 10.30 sıralarında Kavaklı Mahallesi'nde bulunan bir binanın üçüncü katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet Yusug Tekin, Duygu Unutmaz'ı silahla öldürdükten sonra intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yaptıkları inceleme sırasında olay yerinde bir adet boş kovan bulurken

Çocuk kıza, 'Beni istemiyorsan niye geldin' diyor. Sonra kızı çekip vuruyor o sıra kendisi de vuruluyor

Muhammet Yusug Tekin'in anne ve ağabeyi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor. Mahalle sakini, "Çocuk kıza, 'Beni istemiyorsan niye geldin' diyor. Sonra kızı çekip vuruyor o sıra kendisi de vuruluyor" diye konuştu. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.