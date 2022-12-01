İtalya'dan Crespo'ya dev talip! Fenerbahçe o teklifi reddetti: Dudak uçuklatan rakam!

Fenerbahçe transfer haberi: Miguel Crespo, sarı-lacivertli ekipte gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Portekizli oyuncuya son olarak İtalya Serie A devi Inter talip oldu. İtalyan ekibinin Crespo için önereceği rakam da ortaya çıktı. İşte transfer gelişmesinin detayları...

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Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Miguel Crespo'ya, İtalya Serie A devi Inter talip oldu. Interli yetkililerin Miguel Crespo transferi için olumlu rapor verdiği kaydedildi.

Mavi siyahlılar, ara transfer sezonu için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Inter'in, Miguel Crespo için 10 milyon euro bonservis önerdiği belirtildi. Bununla beraber Fenerbahçeli yetkililer, sezon sonunda şampiyonluk hedeflemesinden dolayı, kadrosunda Crespo gibi önemli bir ismi tutmak istiyor.

Sarı lacivertliler, Inter'in resmi teklifini 'sezon sonu görüşelim' diyerek reddetti.