Bir yılda dördüncü kez zam geldi! Emeğin fiyatı yine değişti

Uşak'ta 2022 yılında ekmeğe dördüncü kez zam geldi. Son gelen zam ile birlikte 230 gram ekmeğin fiyatı, 4 liradan 5 liraya çıktı.

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Türkiye'nin çeşitli illerinden ekmeğe zam haberi gelmeye devam ediyor. Bir ilimizde daha ekmeğe zam geldi. Zam kararı kılınan 230 gram ekmeğin fiyatı 4 liradan 5 liraya çıktı.

Uşak'ta yalnızca ekmeğe değil aynı zamanda 100 gram simidin fiyatının da 5 lira olacağı açıklandı. Bununla birlikte 20 liradan satılan bin 100 gram Mende ekmeğine de 15 güne kadar zam geleceği öğrenildi.

Bir yılda dördüncü zam

Uşak’ta ekmeğe 1 Ocak 2022'den tarihinden itibaren ekmekte dördüncü kez zam gerçekleşti. Yılbaşında 230 gram 2,5 TL’den satılırken şubat ayında 3 TL, nisan ayında 3,5 TL, 16 Haziran 2022 yılından itibaren 4 TL’den satılmaya başlanmıştı.