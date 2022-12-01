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Bir yılda dördüncü kez zam geldi! Emeğin fiyatı yine değişti

Bir yılda dördüncü kez zam geldi! Emeğin fiyatı yine değişti

Uşak'ta 2022 yılında ekmeğe dördüncü kez zam geldi. Son gelen zam ile birlikte 230 gram ekmeğin fiyatı, 4 liradan 5 liraya çıktı.

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Türkiye'nin çeşitli illerinden ekmeğe zam haberi gelmeye devam ediyor. Bir ilimizde daha ekmeğe zam geldi. Zam kararı kılınan 230 gram ekmeğin fiyatı 4 liradan 5 liraya çıktı.

Uşak'ta yalnızca ekmeğe değil aynı zamanda 100 gram simidin fiyatının da 5 lira olacağı açıklandı. Bununla birlikte 20 liradan satılan bin 100 gram Mende ekmeğine de 15 güne kadar zam geleceği öğrenildi.

Bir yılda dördüncü zam

Uşak’ta ekmeğe 1 Ocak 2022'den tarihinden itibaren ekmekte dördüncü kez zam gerçekleşti. Yılbaşında 230 gram 2,5 TL’den satılırken şubat ayında 3 TL, nisan ayında 3,5 TL, 16 Haziran 2022 yılından itibaren 4 TL’den satılmaya başlanmıştı.

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