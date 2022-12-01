Melis Sezen dans etti sosyal medya yıkıldı! Kıyafeti olay oldu: "Frikik verecek diye korktum"

Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Derin karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Melis Sezen siyah iddialı elbisesiyle dikkat çekti. Melis Sezen derin bacak dekoltesiyle frikik vermekten korkmadan dans etti. O anlar sosyal medyayı salladı.

Abone ol

Son dönemin yıldızı parlayan genç isimlerinden biri olan Melis Sezen bir markanın yüzü oldu. Kerem Bürsin ile markanın Miami'deki galasına giden Sadakatsiz'in Derin'i iddialı bir kıyafet seçimi yaptı.

Derin bacak dekoltesi tercih eden Sezen galada oyuncu Carlos Ponce ile dans etti. Frikik verme korkusu olmadan dans eden güzel oyuncu hayranlarından tam not aldı.

Güzel oyuncunun dansını görenler "Frikik verecek diye korktum" yorumlarında bulundu.

Gecede Sadakatsiz dizinde Asya'ya hayat veren Cansu Dere de yer aldı.

Göğüs dekoltesi olay olmuştu

Melis Sezen geçtiğimiz aylarda muhteşem beyaz elbisesiyle olay olmuştu. Eski MHP Milletvekili Ahmet Çakar, oyuncu Melis Sezen’i Altın Kelebek Ödül töreninde giydiği kıyafet nedeniyle hedef almıştı. Çakar, "Bu Sadakatsiz adlı dizide oynayan bir kız var. Adını filan bilmem. Geçen gün bir galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sütyen yok” ifadelerini kullanmıştı.