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İmamoğlu'ndan Erdoğan'a ilginç hediye! Yenileyip gönderecek

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a ilginç hediye! Yenileyip gönderecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Haliç kıyısında çalışma başlattığı kendine ait müzeye hediye vermek istediği iddia edildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Haliç kıyısında kendine ait müze yapmak için harekete geçtiği öğrenildi. İBB Başkanı İmamoğlu'nun, Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde kullandığı makam aracını yenileyerek hediye etmek istediği iddia edildi.

"Ekrem İmamoğlu tamir ettirdi, yeniletti"

Odatv'den Hürrem Elmasçı, müzeye ilk hediyenin İmamoğlu tarafından verileceğini yazarken, "Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde kullandığı makam aracını Ekrem İmamoğlu tamir ettirdi, yeniletti. Sanırım bu araç Mercedes idi. Kulağıma gelen fısıltılara göre İmamoğlu bu aracı sürpriz yaparak Erdoğan'a hediye etmek istiyor" ifadesini kullandı.

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