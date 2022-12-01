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Galatasaray'da Mauro Icardi şoku! Antrenmanı yarıda bıraktı

Galatasaray'da Mauro Icardi şoku! Antrenmanı yarıda bıraktı

Galatasaray'da sağ arka üst adale grubunda ağrı hisseden Mauro Icardi, bugün gerçekleştirilen antrenmanı yarıda bıraktı. Arjantinli oyuncunun durumu, yarın yapılacak MR tetkiklerinden sonra belli olacak.

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Galatasaray'da, sabah idmanında kuvvet çalışması yapılırken akşam antrenmanı topla ısınmayla başladı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Sağ arka üst adale grubunda ağrı hisseden ve idmanı yarım bırakan Mauro Icardi’nin durumu yarın yapılacak MR tetkikleri sonucunda netlik kazanacak.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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