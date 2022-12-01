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Bakan Nebati 30 katrilyonluk imzayı atmadı dosya Erdoğan'ın önüne gelecek

Bakan Nebati 30 katrilyonluk imzayı atmadı dosya Erdoğan'ın önüne gelecek

Ankara–İzmir Hızlı Tren Yolu Projesi ihalesinde sözleşmede herhangi bir şart olmadığı halde bakanlıktan 1.5 milyar euro isteyen ERG İnşaat'ın talebine Bakan Nureddin Nebati ret yanıtı verdi. İhaleyi günlerdir gündemde tutan Barış Yarkadaş, ERG İnşaat'ın dosyayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne sunacağını yazdı.

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İngiltere merkezli ERG İnşaat adlı şirket, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yazılı talimatına rağmen Ulaştırma Bakanlığı’nın usule aykırı bir biçimde düzenlediği ‘’Ankara – İzmir Hızlı Tren Yolu İnşaatı” ihalesini 21–B yöntemi ile aldı.

Bakanlık, usulsüzlüklerini daha önce defalarca anlattığım bu ihale sonrası, ERG İnşaat’a 2 milyar 163 milyon euro ödemeyi taahhüt etmişti.

Gazetelere “Türkiye’nin en yüksek bedelli ihalesi’’ olarak geçen Ankara–İzmir Hızlı Tren Yolu Projesi ihalesinin bedeli bununla sınırlı kalmadı.

ERG İnşaat, “Kur farkında oynama oldu” gerekçesiyle ve üstelik sözleşmede herhangi bir şart olmadığı halde Ulaştırma Bakanlığı’ndan 1.5 MİLYAR EURO daha EKSTRA para istedi.

Nebati "kıyağa" dur dedi

Bakanlık bürokratların aldığı bilgilerle haksız kazançla ilgili kamuoyunu haftalardır yazıları ve ekranlar aracılığıyla aydınlatan Barış Yarkadaş, çok önemli yeni gelişmeyi paylaştı:

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise Ulaştırma Bakanlığı’ndan gelen talep yazısını inceledikten sonra 1.5 milyar euroluk bu talebe RED yanıtı verdi.

Kısacası; ERG İnşaat’ın haksız bir biçimde istediği parayı ödemeyeceğini bildirdi.  

ERG İnşaat'tan yeni hamle

Böylece; halkın 1.5 milyar eurosu yani 30 KATRİLYONU “şimdilik” devletin kasasında kaldı.

‘’Şimdilik’’ dememin sebebi ise şu:

Ulaştırma Bakanlığı’ndaki bürokratların verdiği bilgiye göre, ERG İnşaat bu EKSTRA parayı alabilmek için hem KİK’e hem de Cumhurbaşkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’na başvurma hazırlığı yapıyormuş.

Peki bu ne anlama geliyor?  

Bu ekstra kıyak istemine ilişkin dosya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önüne gelecek.

Görev yine Nebati'ye düşüyor

Eminim ki; zaman zaman çok sert eleştirdiğimiz ancak bu haksız ödemeye izin vermediği için de takdir ettiğimiz Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da bilgilendirecek ve bu haksız – usulsüz talebin reddedilmesini sağlayacaktır. 

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