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DEAŞ'la bağlantılı 17 kişi ve 4 şirketin malvarlıkları donduruldu

DEAŞ'la bağlantılı 17 kişi ve 4 şirketin malvarlıkları donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı bazı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye'de bulunan mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı bazı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye'de bulunan mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi.

Buna göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında "terörün finansmanı" suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı 17 kişi ve 4 şirketin mal varlıkları donduruldu. Kararlar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzalarıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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