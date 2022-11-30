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Olaylı Göztepe-Altay derbisinde 19 tutuklama

Olaylı Göztepe-Altay derbisinde 19 tutuklama

Göztepe-Altay derbisindeki olaylar nedeniyle mahkemeye çıkarılan 19 kişi, "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

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TFF 1. Lig'in 15. hafta maçında Göztepe ile Altay'ı karşı karşıya getiren İzmir derbisinde çıkan olaylar, spor camiasını şoka uğrattı.

Göztepe ile Altay arasında pazar günü oynanan, konuk takımın kalecisi Ozan Evrim'in, Göztepe taraftarı Nihat Aydın'ın korner direkli saldırısına uğradığı ve Furkan E. tarafından tribüne atıldığı belirlenen işaret fişeğiyle Göztepeli taraftar Mehmet Çakır'ın yaralandığı derbiye ilişkin soruşturma tamamlandı.

19 sanık tutuklandı

Olayla ilgili gözaltına alınan 28 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadeleri tamamlanan şüphelilerden 4’ü serbest bırakılırken, 19’u tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Savcılık 5 şüpheli hakkında da adli kontrol şartlarının uygulanmasını istedi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 24 şüpheliden Furkan Ersanlı, Dinçer Demir, Kahraman Erdemir, Efe Yeşilova, Hüseyin Çelikdemir, Muhammet Emre Karaca, Anıl Güvercin, Hakan Keçiyatağı, Mert Yiyit, Serkan Holar, Çağdaş Kurt, Egehan Eygi, Anıl Bayır, Şakir Perçin, Özgür Uçak, Ümit Taş, Turgay Gülmez, Gökçen Atacan Aksoy ve Eren Karaca "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Sanıklar cezaevine gönderildi.

Neler olmuştu?

Altay tribünlerinden Göztepeli seyircilerin olduğu alana işaret fişeği atıldı. İşaret fişeği, sarı-kırmızılı taraftar Mehmet Çakır’ın yüzüne isabet etti. Kanlar içinde kalan yaralı taraftara, hemen sağlık görevlileri müdahale etti.

Bu sırada maçın durduğu dakikalarda tribünden sahaya atlayan Göztepeli bir taraftar, korner direğini yerinden sökerek ambulansın önündeki Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç’e saldırdı.

Yerde kalan Altay kalecisi Özenç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Maçın hakemi Emre Kargın’ın da isteğiyle iki takım futbolcuları soyunma odasına gitti.

Fişekler stada özel bir şirkete ait olan ambulans şirketi çalışanları tarafından sokuldu

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, sis ve işaret fişeğini statta görevli Özel Alo Ses Ambulans Şirketi şoförlerinin stat tuvaletine bıraktığı ve konuyla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı, tribünde ise suç unsuru malzemeleri kullanan 21 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Fişeklerin özel ambulans firmasının çalışanları tarafından stada sokulma anı ise stadın güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde A.G. ve H.K. adlı 2 kişinin, sırt çantalarıyla stada giriş yaptığı anlar görüldü.

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