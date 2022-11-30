Şaban Sevinç korsan il başkanı dediği Canan Kaftancıoğlu'nu anlattı saldırgan agresif

Yazar Şaban Sevinç, Ekrem İmamoğlu hakkında aşağılayıcı ifadelerde bulunduğu iddia edilen Canan Kaftancıoğlu'na tepki gösterdi. Mahkeme kararıyla Kaftancıoğlu'nun CHP üyesi bile olmadığını belirten Sevinç, "Böylesine başarılı bir kişinin korsan bir şekilde İstanbul il başkanlığı yapmakta olan Kaftancıoğlu tarafından refüze edilmesi utanç verici" dedi.

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CHP'nin korsan il Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki gerilimin yankıları sürüyor.

CHP İstanbul İl Divan Kurulu toplantısında Kaftancıoğlu'nun İmamoğlu için "şizofren" dediği iddia edildi. Kaftancıoğlu'nun henüz yalanlamadığı olaya ilişkin İmamoğlu, "Yani bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir, diye düşünüyorum" dedi.

CHP'yi yakından takip eden Bizim TV Yayın Yönetmeni ve gazeteci Şaban Sevinç, İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık'ın Youtube kanalında Kaftancıoğlu hakkında önemli açıklamalar yaptı.

"Saldırgan, agresif"

Kaftanrcıoğlu'nu ilk CHP il başkanı olduğu andan itibaren tanımaya başladığını belirten Sevinç, Kaftancıoğlu için "Saldırgan agresif, proaktif tepki veren, kendini göstermeyi önde olmayı adının tartışılmasını seven bir siyasetçi olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

Halk TV genel yayın yönetmenliği yaptığı sırada kendisiyle tartışma yaşadığını hatırlatan Sevinç, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz ifadesine karşı çıkan bir kişi nasıl CHP İl Başkanı olur diye eleştiri yaptık ekrandan. Onun üzerine başlayan bir tartışmamız var. Sonra 2018 seçimlerinde Muharrem İnce'nin Maltepe mitinginde Kaftancıoğlu ile yine ekranda bir tartışmamız oldu" dedi.

"Koltuğu korsan bir şekilde işgal ediyor"

Yargı kararıyla Kaftancıoğlu'nun parti üyeliği ve İstanbul İl Başkanlığının sonlandırıldığını belirten Sevinç, "CHP İstanbul İl Başkanlığı koltuğunu korsan bir şekilde işgal ediyor. Korsan şekilde işgal etmesinin arkasında Kılıçdaroğlu'nun desteği var. Atatürk'ün partisiyiz diyen bir partinin cumhuriyetin yasalarına uymaması işgal etmesi kesinlikle kabul edilemez. Mahkeme kararını eleştirebilirsin ama mahkeme kararına uyarsın. O zaman sen iktidar partisini sen AYM kararına niye uymuyorsun diye eleştirme hakkını kaybedersin." dedi.

Kaftancıoğlu'nun halen il başkanı gibi hareket ettiğini söyleyen Sevinç, konuşmasına şöyle devam etti:

"Gördüğüm kadarıyla Ekrem İmamoğlu ile tartışmasında da bu pozisyonu yatıyor. Bildiğim kadarıyla Ekrem Bey, Canan Kaftancıoğlu'nu il başkanı olarak görmek istemiyor. Mahkeme kararı var il başkanlığı sonlandırıldı il başkanı değil ve kendisine il başkanı muamelesi yapmıyor doğal olarak. Kaftancıoğlu'nun kompleksi buradan kaynaklanıyor.

"Kaftancıoğlu övülmesini seven bir kişi"

Kaftancıoğlu, kendisinin övülmesini adının çok tartışılmasını sürekli 'vay sen neymişsin Canan Hanım' diye övülmesini seven bir kişi. Bugüne kadar öyle bir siyasi profil verdi bugüne kadar. İstanbul seçimini de ben kazandım. Benim teşkilatımla kazandık İmamoğlu önemli değildi. İmamoğlu yerine x kişi de olsa kazanırdık. Çünkü başarının sahibi biziz şeklinde anlayışları var.

CHP'de başarı cezasız kalmaz

Ekrem İmamoğlu seçimleri söke söke kazandı. Böylesine başarılı bir kişinin korsan bir şekilde İstanbul il başkanlığı yapmakta olan Kaftancıoğlu tarafından refüze edilmesi utanç verici bir şey parti açısından. CHP'de başarı cezasız kalmaz. CHP'de kötü siyasetçi iyi siyasetçiyi kovar. En güzel örneği Kaftancıoğlu olayıdır. "

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