Rus oligark Abramoviç İstanbul Boğazı'na yerleşti! Kiraladığı yalının aylık kirası 50 bin dolar

RUSYA'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından yaptırım listesine girince tüm lüks yatlarını Türkiye'ye getiren ve son dönemde İstanbul'da görüntülenen Rus Oligark Roman Abramoviç'in İstanbul'a yerleştiği ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde Boğaz'da gezinti yaparken görüntülenen Abramoviç'in İstanbul Boğazı'nın gözde yalılarından Feyyaz Tokar Yalısı'nı kiraladığı ortaya çıktı. Yalının kirası 50 bin dolar Türk parasıyla 932 bin lira.

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Rus milyarder Roman Abramoviç'in borsa alanında yatırımlarıyla tanınan Ahmet Okumuş’un İstanbul Boğazı’nda bulunan Feyyaz Tokar Yalısı’nı kiraladığı belirtildi. Bosforce yönetici ortağı ve İstanbul Emlak Brokerleri Kulübü (İSTEB) Başkanı Ulvi Özcan’ın verdiği bilgiye göre Rus iş adamı Roman Abramoviç boğazda yalı kiraladı. Özcan, Ahmet Okumuş’un sahip olduğu yalının yaklaşık 50 bin dolar (932 bin lira) kiralama bedeli olduğunu söyledi.

O yalıyı Katar Prensesi almadı!

Yalı pazarında yabancı alımının sınırlı olduğunu, özellikle Arapların sanıldığı kadar fazla yalı almadığını ifade eden Özcan, “Katar Prensesi’nin yalı aldığı iddiaları vardı. Ancak Katar Prensesi o yalıyı almadı” dedi.

Yalıda asıl müşteri Türkler

Yalıda esas müşterinin Türkler olduğunu ifade eden Özcan, ayrıca bilgi teknolojileri, finans ve enerji alanında sıçrama yapan Türkler’in de alım yaptığını söyledi. Yalı alımlarında yabancının sınırlı olmasında Türkiye’nin güven endeksinde iyi bir noktada olmamasının etkili olduğunu savunan Özcan, “Dolayısıyla yabancılar alternatif yerler olan Nice, Monaco, Paris, Zurich ve Londra gibi bölgelerde alım yapıyorlar” dedi.

2012 yılında satılmıştı

Genel olarak da yabancıların Avrupa’ya gitmek için Türkiye’den mülk aldığının altını çizen Özcan, Ruslar’ın böyle bir ihtiyacı olmadığını ifade etti. Feyyaz Tokar Yalısı, 2012 yılında ABD’de de borsa ve finans alanında yaptığı yatırımlarla bilinen Ahmet Okumuş tarafından 25 milyon dolara alınmıştı.