Koç Üniversitesi rektörünün makam aracında uyuşturucu yakalandı! Koç, o şoförü kovdu

KOÇ Üniversitesi, rektörlüğe ait makam aracında 74 kilo uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, aracın şoförünün işine son verildiğini açıkladı.

Abone ol

Şanlıurfa'da 7 çanta uyuşturucu ile yakalanan araç, Koç Üniversitesi rektörlük makamına ait çıktı. Koç Üniversitesi, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunda rektörlüğe ait bir araçta uyuşturucu bulunmasına ilişkin, aracı izinsiz şehir dışına çıkaran ve suça karışan şoförün işine son verildiğini bildirdi. Koç Üniversitesinden yapılan açıklamada, son günlerde üniversitenin adının geçtiği bazı haberlere ilişkin basın ve kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğduğu belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Üniversitemizde şoför olarak çalışmakta olan söz konusu kişinin üniversitenin aracını izinsiz olarak tek başına şehir dışına çıkartmasına ve suça karışmasına istinaden Koç Üniversitesindeki işine derhal son verilmiştir."

"Adli süreç halen devam etmekte olup, üniversitemiz de kendisi hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. Koç Üniversitesi olarak emniyet güçlerimiz ve adli makamlarla daimi işbirliği içinde olduğumuzu ve süreci yakından takip ettiğimizi duyururuz."