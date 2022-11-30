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Sürücü adayları yandı! Şimdiden 7 bin lirayı aştı! İşte sürücü kursu ve ehliyet fiyatları

Sürücü adayları yandı! Şimdiden 7 bin lirayı aştı! İşte sürücü kursu ve ehliyet fiyatları

Milyonlarca sürücü adayı bu yılın Haziran ayında yapılan zammın ardından yeni yılda kurs fiyatlarının ne kadar olacağını araştırıyor. Yeni yıl için kurs tarifeleri belli oldu. Peki, 2023 yılında sürücü kursları ne kadar olacak? Yeni zam oranı verildi. İşte güncel durum...

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Ehliyet ücreti ile ilgili milyonlarca vatandaş son dakika gelişmelerini merak ediyor. Ehliyet alabilmek için ödenen sürücü kursu ücretleri belli oldu. Sürücü kursu ücretleri zamlanarak 7 bin TL’yi aştı.

Mevcut durumda ortalama 4 bin 250 lira olan kurs fiyatları 7 bin liraların üzerine çıktı. Bu da yüzde 66 seviyelerinde bir zam anlamına geliyor. 2023 yılında sınavların zorlaşması, ders sayılarının artması bunun da masrafları artırmasının beklendiği kaydedildi. 

Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursları 2023 Yılı Ücret Tablosu’ns göre; A ve B1 sınıfı ehliyet kursu ücreti 7.048 liraya yükseldi. 

Teorik ders saat ücreti 50 lira, ders ücreti 1700 lira, direksiyon ders saat ücreti 382 lira, ders ücreti de 5,348 lira oldu.

Engelli sürücü kurslarında fiyat 6,692 lirayken, teorik ders saat ücreti 50 lira, ders ücreti 1700 lira, direksiyon ders saat ücreti 312 lira, ders ücreti 4,992 lira oldu.

2023 sürücü kursu fiyatları belli oldu 

Teorik ders saat ücreti 50 TL, ders ücreti 1700 TL.

Direksiyon ders saat ücreti 241 TL, ders ücreti 3,374 TL

A1 SINIFI SÜRÜCÜ KURSU FİYATI 5074 TL

Teorik ders saat ücreti 50 TL, ders ücreti 1700 TL.

Direksiyon ders saat ücreti 241 TL, ders ücreti 3,374 TL

A2 SINIFI SÜRÜCÜ KURSU FİYATI 5900 TL

Teorik ders saat ücreti 50 TL, ders ücreti 1700 TL.

Direksiyon ders saat ücreti 300 TL, ders ücreti 4,200 TL

A SINIFI SÜRÜCÜ KURSU FİYATI 7048 TL

Teorik ders saat ücreti 50 TL, ders ücreti 1700 TL.

Direksiyon ders saat ücreti 382 TL, ders ücreti 5,348 TL

B SINIFI OTOMOBİLLER İÇİN

Otomatik sürücü kursu fiyatı 2900 TL,

Teorik ders saat ücreti 50 TL, ders ücreti 1700 TL.

Direksiyon ders saat ücreti 335 TL, ders ücreti 5,360 TL

ENGELLİ SÜRÜCÜ KURSU FİYATI 6,692 TL

Teorik ders saat ücreti 50 TL, ders ücreti 1700 TL.

Direksiyon ders saat ücreti 312 TL, ders ücreti 4,992 TL

B1 SINIFI SÜRÜCÜ KURSU FİYATI 7048 TL

Teorik ders saat ücreti 50 TL, ders ücreti 1700 TL.

Direksiyon ders saat ücreti 382 TL, ders ücreti 5,348 TL

F SINIFI SÜRÜCÜ KURSU FİYATI 5,886 TL

Teorik ders saat ücreti 50 TL, ders ücreti 1700 TL.

Direksiyon ders saat ücreti 299 TL, ders ücreti 4,186 TL

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