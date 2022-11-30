BIST 4.959
DOLAR 18,64
EURO 19,30
ALTIN 1.054,04
HABER /  EKONOMİ

Türkiye'nin Kasım 2022 açlık ve yoksulluk sınırı! Türk iş rakamları fena yüzde 137 gıda zammı

Türkiye'nin Kasım 2022 açlık ve yoksulluk sınırı! Türk iş rakamları fena yüzde 137 gıda zammı

TÜRKİYE'deki Kasım ayı yoksulluk sınırını açıklayan TÜRK-İş verdiği rakamlarla tabloyu ortaya koydu. Türkiye'de aylık 25 bin 365 bin lira kazanamayanlar yoksul, evine ayda 7 bin 786 lira girmeyen ise açlık çekiyor. 1 yıl içinde gıda fiyatları ise yüzde 137 zamlanmış durumda.

Abone ol

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) 2022 Kasım’a ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı. Türk-İş, kasım ayında açlık sınırı asgari ücretin 2 bin 286 TL üzerine çıktı. Son 12 ayda gıda fiyatlarındaki zamlar ise yüzde 137 ile rekor kırdı. Son dönemde fiyatına zam gelmeyen tek besin maddesi ise kırmızı mercimek oldu. 

Kasım 2022 açlık sınırı

Türk-İş verilerine göre dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcamalarını kapsayan açlık sınırı ekimde 7 bin 425 TL iken, kasımda 7 bin 786 TL’ye çıktı. Açlık sınırı böylece, asgari ücretin 2 bin 286 TL üzerine çıkmış oldu.

Kasım 2022 yoksulluk sınırı

Kira, fatura, eğitim, giyim, ulaşım gibi tüm giderlerini kapsayan yoksulluk sınırı ise ekimde 24 bin 185 TL iken kasımda 25 bin 365 TL’ye yükseldi.

Bekarın geçimi için... 

Türk-İş verilerine göre, bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 9 bin 705 TL’den 10 bin 170 TL’ye çıktı.

Gıda 12 ayda yüzde 137 zamlandı

Mutfak enflasyonun aylık bazda yüzde 4,87 arttığını duyuran Türk-İş, son on iki ayda ise yüzde 137,38 oranında artış yaşandığını açıkladı. Türk-İş’ten yapılan açıklamada “Enflasyon, iktisaden dar ve sabit gelirli kesimleri daha da yoksullaştırdı” ifadelerine yer verildi.

Türk-İş, süt, yoğurt, peynir grubunda tüm ürünlerin fiyatlarının yükseldiğini açıkladı. Market markalı ucuz sütlerin fiyatı 15,5 TL'ye yükselirken genelde ortalama litre fiyatı bir ayda yüzde 8 artarak ilk kez 20 TL'yi aştı. Kasım ayında peynir yüzde 12, yoğurt yüzde 5 fiyat artışı yaşadı. Dana kıymanın 139 TL, kuşbaşının 147 TL'ye yükseldiği belirtildi. Kuzu eti yüzde 6 zamlanırken, tavuk eti fiyatının ise yüzde 7 gerilediği belirtildi.

Fiyatı düşen tek şey kırmızı mercimek

Kış mevsimine girerken balık arzı artışı nedeniyle ortalama balık fiyatlarının düştüğü belirtilen açıklamada, “Bir ayda kuru fasulye yüzde 6, yeşil mercimek yüzde 8, nohut yüzde 10 zamlandı. Kırmızı mercimek fiyatı da aşağı yönlü seyir izledi. Yumurta fiyatı bu ay sabit kaldı” denildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Asgari Ücret için ilk toplantı yarın! İşçiler çat para istiyor, patronlar ne teklif ediyor? İşte konuşulan rakamlar
Foto Galeri Asgari Ücret için ilk toplantı yarın! İşçiler çat para istiyor, patronlar ne teklif ediyor? İşte konuşulan rakamlar Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Nureddin Nebati duyurdu: En güçlü büyüyen ülkelerden biri olacağız.
Nureddin Nebati duyurdu: En güçlü büyüyen ülkelerden biri olacağız.
Korkutan açıklama korona bitti sanmayın uzman uyardı
Korkutan açıklama korona bitti sanmayın uzman uyardı
Kandıra'da 17 yıllık faili meçhul cinayet aydınlatıldı katil bakın kim çıktı
Kandıra'da 17 yıllık faili meçhul cinayet aydınlatıldı katil bakın kim çıktı
Gelecek Partili Kani Torun'un sınır ötesi operasyon açıklaması tepki çekti
Gelecek Partili Kani Torun'un sınır ötesi operasyon açıklaması tepki çekti
Köpeği boğmaya çalışmıştı ifadesi ortaya çıktı! Pişkinliğe bakın
Köpeği boğmaya çalışmıştı ifadesi ortaya çıktı! Pişkinliğe bakın
6'lı masanın adayı için bomba kulis Sevilay Yılman kesin diyerek tarihi de verdi
6'lı masanın adayı için bomba kulis Sevilay Yılman kesin diyerek tarihi de verdi
Mansur Yavaş'a bomba teklifte bulunan Meral Akşener'e şok cevap!
Mansur Yavaş'a bomba teklifte bulunan Meral Akşener'e şok cevap!
Adalat Bakanı Bozdağ duyurdu: TTB çalışmalarını bitirdik
Adalat Bakanı Bozdağ duyurdu: TTB çalışmalarını bitirdik
İtalyan devi İsmail Yüksek'in peşinde! Teklif ortaya çıktı: Fenerbahçe'nin kasası dolacak!
İtalyan devi İsmail Yüksek'in peşinde! Teklif ortaya çıktı: Fenerbahçe'nin kasası dolacak!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Altılı Masa'nın anaya teklifine 'ucube' dedi! Marketlere fahiş fiyat denetimi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Altılı Masa'nın anaya teklifine 'ucube' dedi! Marketlere fahiş fiyat denetimi
Euroleague'de 11. hafta heyecanı başlıyor! İşte bu haftanın programı...
Euroleague'de 11. hafta heyecanı başlıyor! İşte bu haftanın programı...
Meral Akşener kürsüde elma, peynir, yumurta gösterip tek tek fiyat artışlarını anlattı! Gerçek enflasyon kaç?
Meral Akşener kürsüde elma, peynir, yumurta gösterip tek tek fiyat artışlarını anlattı! Gerçek enflasyon kaç?