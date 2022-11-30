Türkiye'nin Kasım 2022 açlık ve yoksulluk sınırı! Türk iş rakamları fena yüzde 137 gıda zammı

TÜRKİYE'deki Kasım ayı yoksulluk sınırını açıklayan TÜRK-İş verdiği rakamlarla tabloyu ortaya koydu. Türkiye'de aylık 25 bin 365 bin lira kazanamayanlar yoksul, evine ayda 7 bin 786 lira girmeyen ise açlık çekiyor. 1 yıl içinde gıda fiyatları ise yüzde 137 zamlanmış durumda.

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Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) 2022 Kasım’a ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı. Türk-İş, kasım ayında açlık sınırı asgari ücretin 2 bin 286 TL üzerine çıktı. Son 12 ayda gıda fiyatlarındaki zamlar ise yüzde 137 ile rekor kırdı. Son dönemde fiyatına zam gelmeyen tek besin maddesi ise kırmızı mercimek oldu.

Kasım 2022 açlık sınırı

Türk-İş verilerine göre dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcamalarını kapsayan açlık sınırı ekimde 7 bin 425 TL iken, kasımda 7 bin 786 TL’ye çıktı. Açlık sınırı böylece, asgari ücretin 2 bin 286 TL üzerine çıkmış oldu.

Kasım 2022 yoksulluk sınırı

Kira, fatura, eğitim, giyim, ulaşım gibi tüm giderlerini kapsayan yoksulluk sınırı ise ekimde 24 bin 185 TL iken kasımda 25 bin 365 TL’ye yükseldi.

Bekarın geçimi için...

Türk-İş verilerine göre, bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 9 bin 705 TL’den 10 bin 170 TL’ye çıktı.

Gıda 12 ayda yüzde 137 zamlandı

Mutfak enflasyonun aylık bazda yüzde 4,87 arttığını duyuran Türk-İş, son on iki ayda ise yüzde 137,38 oranında artış yaşandığını açıkladı. Türk-İş’ten yapılan açıklamada “Enflasyon, iktisaden dar ve sabit gelirli kesimleri daha da yoksullaştırdı” ifadelerine yer verildi.

Türk-İş, süt, yoğurt, peynir grubunda tüm ürünlerin fiyatlarının yükseldiğini açıkladı. Market markalı ucuz sütlerin fiyatı 15,5 TL'ye yükselirken genelde ortalama litre fiyatı bir ayda yüzde 8 artarak ilk kez 20 TL'yi aştı. Kasım ayında peynir yüzde 12, yoğurt yüzde 5 fiyat artışı yaşadı. Dana kıymanın 139 TL, kuşbaşının 147 TL'ye yükseldiği belirtildi. Kuzu eti yüzde 6 zamlanırken, tavuk eti fiyatının ise yüzde 7 gerilediği belirtildi.

Fiyatı düşen tek şey kırmızı mercimek

Kış mevsimine girerken balık arzı artışı nedeniyle ortalama balık fiyatlarının düştüğü belirtilen açıklamada, “Bir ayda kuru fasulye yüzde 6, yeşil mercimek yüzde 8, nohut yüzde 10 zamlandı. Kırmızı mercimek fiyatı da aşağı yönlü seyir izledi. Yumurta fiyatı bu ay sabit kaldı” denildi.