Asgari Ücret için ilk toplantı yarın! İşçiler çat para istiyor, patronlar ne teklif ediyor? İşte konuşulan rakamlar

Bununla birlikte Türk-İş cephesinde 8 bin liranın üzerindeki bir rakam için güç toplanıyor. Bir sendika başkanı, “Aylardır öyle rakamlar uçuşuyor ki, işçi 8 bin lirayı aldı cebine koydu. Şimdi bunun üzerine ne alınabilir diye bekliyor” dedi.