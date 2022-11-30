Asgari Ücret için ilk toplantı yarın! İşçiler çat para istiyor, patronlar ne teklif ediyor? İşte konuşulan rakamlar
ASGARİ Ücret Komisyonu üyeleri, yarın (perşembe' Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in davetiyle 2023 yılı Asgari Üret artışını görüşmek için ilk kez biraraya geliyor. Toplantıda işveren kesimi ne teklif edecek, işçi sendikaları ne istiyor: İşte 2023 Asgari Ücreti için konuşulan rakamlar...
Asgari ücrette maraton başlıyor. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’in davetiyle yarın (perşembe) bir araya geliyor. İşveren cephesinde somut rakam dile getirilmemekle birlikte ‘enflasyon+10 puan' gibi bir orana sıcak bakılıyor. İşçi Sendikaları ise 8 bin liranın üzerinde bir asgari ücret bekliyor.
Yarın yapılacak ilk asgari ücret toplantısında işçi ve işveren temsilcileri birbirlerinin nabzını yoklayacak. Aralık ayının başından itibaren de resmi komisyon toplantıları başlayacak. Taraflardan alınan ilk bilgiler, pazarlığın 7.500-8.000 TL bandında yürüyeceğini gösteriyor.
Tarafların barajı 8 bin TL
Komisyonda işçiyi temsil edecek olan Türk-İş, perşembe günü saat 14.00'daki buluşmadan hemen önce yönetim kurulunu toplayıp izlenecek yolu belirleyecek. Türk-İş'in yarınki toplantıda da resmi komisyon toplantılarında da son ana kadar hiçbir şekilde rakam telaffuz etmeme yönünde ilke kararı aldığı öğrenildi.
Bununla birlikte Türk-İş cephesinde 8 bin liranın üzerindeki bir rakam için güç toplanıyor. Bir sendika başkanı, “Aylardır öyle rakamlar uçuşuyor ki, işçi 8 bin lirayı aldı cebine koydu. Şimdi bunun üzerine ne alınabilir diye bekliyor” dedi.