İtalyan devi İsmail Yüksek'in peşinde! Teklif ortaya çıktı: Fenerbahçe'nin kasası dolacak!

Bu sezon Jorge Jesus'la bambaşka bir kimliğe bürünen Fenerbahçe oynadığı futbolla alkış topluyor. Sarı-lacivertli takımda Arda Güler'in transfer olması beklenirken başka bir yıldız oyuncusu için de İtalyan devi devreye girdi. Bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken İsmail Yüksek için gelen dev teklif de belli oldu. İşte detaylar...

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Avrupa devleri; Jorge Jesus’un gelişinden sonra Fenerbahçe orta sahasının değişmez isimleri arasına giren İsmail Yüksek’i de takibe aldı.

Transfer piyasasında Arda Güler’in hangi büyük kulübe gideceği konuşulurken, en somut adım İsmail için geldi.

Simone Inzaghi çok beğendi

Fanatik'in haberine göre; Inter scoutlarının uzun süredir takip ettiği İsmail Yüksek için bir rapor hazırladığı, teknik direktör Simone Inzaghi’nin de genç oyuncunun alınması konusunda yönetime talepte bulunduğu öğrenildi.

10 milyon Euro teklif edeceker

Aracılar vasıtasıyla nabız yoklayan İtalyan devi, ara transfer döneminde Fenerbahçe Kulübü’nün kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Inter’in bu transfer için ilk etapta önereceği rakam bile belli: 10 milyon Euro…

Fenerbahçe’nin ise 2025 yılı Haziran ayına kadar kontratı bulunan İsmail Yüksek için daha yüksek bir rakam talep etmesi bekleniyor.