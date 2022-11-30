BIST 4.964
DOLAR 18,64
EURO 19,30
ALTIN 1.051,97
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Akkuyu NGS personeline Rusya yolu göründü

Akkuyu NGS personeline Rusya yolu göründü

Leningrad Nükleer Güç Santrali (NGS) Genel Müdür Yardımcısı Pavel Lavrentiev, Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali projesi Akkuyu NGS'nin çalışanlarının santral işletmeye girene kadar Rusya'da eğitim almaya devam edeceğini duyurdu.

Abone ol

Lavrentiev, Leningrad NGS ziyareti kapsamında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, nükleer enerjinin gelişmiş ülkelerin elinde tuttuğu bir güç olduğunu ve bu kapsamda nükleer santrale sahip olacak Türkiye'nin de güçlü bir ülke olacağını düşündüğünü söyledi.

Rusya'nın işletme halindeki en büyük santralinin Leningrad NGS olduğunu ifade eden Lavrentiev, söz konusu santralin Akkuyu NGS ile benzer teknolojiye sahip olduğunu belirtti.

Lavrentiev, nükleer enerjinin sadece elektrik üretiminde kullanılmadığına işaret ederek, Leningrad NGS'nin, bulunduğu şehirdeki insanların içme suyu ve ısınma ihtiyacını karşılamada da önemli rol üstlendiğini dile getirdi.

Nükleer enerji üretiminden sağlık alanında da yararlanıldığına dikkati çeken Lavrentiev, Kovid-19 salgını sürecinde sağlık sorunları nedeniyle tıbbi cihazlara bağlı yaşayanların oksijen ihtiyacının karşılanmasında Leningrad NGS'nin bölge insanına destek olduğunu anlattı.

"Çocuklarım da sektörde görev yapmak istiyor"

Lavrentiev, nükleer santralin Leningrad Bölgesi'ndeki ekolojik yaşama zarar vermediğini belirterek, "Siz şu an bir nükleer santral bölgesindesiniz ve bir atom mühendisiyle konuşuyorsunuz. 50 yıldır burada yaşıyorum ve beni etkileyen bir şey görmedim. İki çocuğum var ve onlar da benim çalıştığım sektörde görev yapmak istiyorlar." dedi.

Santralin bulunduğu bölgeye 16 milyon dolarlık çevre yatırımı ödeneği ayırdıklarını ifade eden Lavrentiev, "Biz evimizi ve bölgemizi seviyoruz. Kullandığımız reaktörler buradaki ekolojik güvenliği destekliyor." diye konuştu.

"300'den fazla Akkuyu çalışanına eğitim verildi"

Lavrentiev, Leningrag NGS'deki eğitmenlerin sahada edindikleri tecrübe ve bilgiyi Akkuyu NGS çalışanlarıyla paylaştığını kaydetti.

2018'den bu yana 300'den fazla Akkuyu çalışanına eğitim verdiklerini söyleyen Lavrentiev, "İşletmeye alınma süreci boyunca Akkuyu NGS personeli burada eğitim almaya devam edecek. Biz aynı zamanda teknoloji ekipmanları üretimi, bakım ve onarımı ve işletmesiyle ilgili gerekli bilgiyi de Akkuyu personeline aktarıyoruz. Bu aslında Rus menşeli nükleer güç santrallerini pazarlarken karşı tarafa sunmuş olduğumuz paketin içinde bulunan bir güvencedir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olacak Akkuyu NGS'ye ilişkin anlaşma, Rusya ile 2010'da imzalanmıştı. Toplam 4 bin 800 megavat kapasiteye sahip ve 4 reaktörden oluşacak santralde, ilk reaktörün 2023'te devreye alınması hedefleniyor.

Akkuyu NGS'de kullanılacak VVER-1200 tipi reaktörler 3+ nesil olarak ifade ediliyor ve santral içinde aktif ve pasif güvenlik sistemlerini birleştirici özelliği bulunuyor.

İlgili Haberler
Akkuyu Nükleer Güç Santralinde üretilecek elektriği alım fiyatı belli oldu
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Akkuyu NGS'de tarihi gün! 4. reaktörün temeli, Bakan Fatih Dönmez'in katılımıyla atıldı
Foto Galeri Akkuyu NGS'de tarihi gün! 4. reaktörün temeli, Bakan Fatih Dönmez'in katılımıyla atıldı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
8 yıllık husumetin ardından işlenen cinayetin görüntüleri kan dondurdu
8 yıllık husumetin ardından işlenen cinayetin görüntüleri kan dondurdu
Türkiye ekonomisi 9 çeyrek sonra daraldı
Türkiye ekonomisi 9 çeyrek sonra daraldı
CHP'li Akkuş'tan Erdoğan'a kadro tepkisi: Yine sanatçılar kadro dışı kaldı
CHP'li Akkuş'tan Erdoğan'a kadro tepkisi: Yine sanatçılar kadro dışı kaldı
Erdoğan'ın büyük başarısı! Deniz Zeyrek 6'lı masayı uyardı Fitch'in senaryosu gerçekleşebilir
Erdoğan'ın büyük başarısı! Deniz Zeyrek 6'lı masayı uyardı Fitch'in senaryosu gerçekleşebilir
Adalet Bakanlığı duyurdu personel alacak, işte başvuru tarihi ve şartları
Adalet Bakanlığı duyurdu personel alacak, işte başvuru tarihi ve şartları
AK Partili vekil 'uyuşturucu rüşveti'nden cezası alan kocası için ilk kez konuştu! Cumhurbaşkanı ile görüştüm...
AK Partili vekil 'uyuşturucu rüşveti'nden cezası alan kocası için ilk kez konuştu! Cumhurbaşkanı ile görüştüm...
İstanbul'da esrarengiz olay! Kafatası ve iskelet parçaları bulundu! Ekipler harekete geçti
İstanbul'da esrarengiz olay! Kafatası ve iskelet parçaları bulundu! Ekipler harekete geçti
MİT'ten Sincar'da nokta operasyonu! Sözde yönetici etkisiz hale getirildi
MİT'ten Sincar'da nokta operasyonu! Sözde yönetici etkisiz hale getirildi
Otomobil alacaklar bu tuzağa düşmeyin! Kimse farketmiyor ama...
Otomobil alacaklar bu tuzağa düşmeyin! Kimse farketmiyor ama...
Yeni asgari ücrette 4 temel unsur belirleyici olacak asgari ücrette güçlü beklenti ortaya çıktı
Yeni asgari ücrette 4 temel unsur belirleyici olacak asgari ücrette güçlü beklenti ortaya çıktı
AK Parti'den yerel seçimle genel seçim birleştirilsin' çağrısı! Şamil Tayyar ne dedi?
AK Parti'den yerel seçimle genel seçim birleştirilsin' çağrısı! Şamil Tayyar ne dedi?
2 bölge için kesin koruma kararı çıktı! Resmi Gazete'de yayımlandı
2 bölge için kesin koruma kararı çıktı! Resmi Gazete'de yayımlandı