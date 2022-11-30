Akkuyu NGS personeline Rusya yolu göründü

Leningrad Nükleer Güç Santrali (NGS) Genel Müdür Yardımcısı Pavel Lavrentiev, Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali projesi Akkuyu NGS'nin çalışanlarının santral işletmeye girene kadar Rusya'da eğitim almaya devam edeceğini duyurdu.

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Lavrentiev, Leningrad NGS ziyareti kapsamında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, nükleer enerjinin gelişmiş ülkelerin elinde tuttuğu bir güç olduğunu ve bu kapsamda nükleer santrale sahip olacak Türkiye'nin de güçlü bir ülke olacağını düşündüğünü söyledi.

Rusya'nın işletme halindeki en büyük santralinin Leningrad NGS olduğunu ifade eden Lavrentiev, söz konusu santralin Akkuyu NGS ile benzer teknolojiye sahip olduğunu belirtti.

Lavrentiev, nükleer enerjinin sadece elektrik üretiminde kullanılmadığına işaret ederek, Leningrad NGS'nin, bulunduğu şehirdeki insanların içme suyu ve ısınma ihtiyacını karşılamada da önemli rol üstlendiğini dile getirdi.

Nükleer enerji üretiminden sağlık alanında da yararlanıldığına dikkati çeken Lavrentiev, Kovid-19 salgını sürecinde sağlık sorunları nedeniyle tıbbi cihazlara bağlı yaşayanların oksijen ihtiyacının karşılanmasında Leningrad NGS'nin bölge insanına destek olduğunu anlattı.

"Çocuklarım da sektörde görev yapmak istiyor"

Lavrentiev, nükleer santralin Leningrad Bölgesi'ndeki ekolojik yaşama zarar vermediğini belirterek, "Siz şu an bir nükleer santral bölgesindesiniz ve bir atom mühendisiyle konuşuyorsunuz. 50 yıldır burada yaşıyorum ve beni etkileyen bir şey görmedim. İki çocuğum var ve onlar da benim çalıştığım sektörde görev yapmak istiyorlar." dedi.

Santralin bulunduğu bölgeye 16 milyon dolarlık çevre yatırımı ödeneği ayırdıklarını ifade eden Lavrentiev, "Biz evimizi ve bölgemizi seviyoruz. Kullandığımız reaktörler buradaki ekolojik güvenliği destekliyor." diye konuştu.

"300'den fazla Akkuyu çalışanına eğitim verildi"

Lavrentiev, Leningrag NGS'deki eğitmenlerin sahada edindikleri tecrübe ve bilgiyi Akkuyu NGS çalışanlarıyla paylaştığını kaydetti.

2018'den bu yana 300'den fazla Akkuyu çalışanına eğitim verdiklerini söyleyen Lavrentiev, "İşletmeye alınma süreci boyunca Akkuyu NGS personeli burada eğitim almaya devam edecek. Biz aynı zamanda teknoloji ekipmanları üretimi, bakım ve onarımı ve işletmesiyle ilgili gerekli bilgiyi de Akkuyu personeline aktarıyoruz. Bu aslında Rus menşeli nükleer güç santrallerini pazarlarken karşı tarafa sunmuş olduğumuz paketin içinde bulunan bir güvencedir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olacak Akkuyu NGS'ye ilişkin anlaşma, Rusya ile 2010'da imzalanmıştı. Toplam 4 bin 800 megavat kapasiteye sahip ve 4 reaktörden oluşacak santralde, ilk reaktörün 2023'te devreye alınması hedefleniyor.

Akkuyu NGS'de kullanılacak VVER-1200 tipi reaktörler 3+ nesil olarak ifade ediliyor ve santral içinde aktif ve pasif güvenlik sistemlerini birleştirici özelliği bulunuyor.