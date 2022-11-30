Yeni asgari ücrette 4 temel unsur belirleyici olacak asgari ücrette güçlü beklenti ortaya çıktı

Yeni asgari ücret maratonu yarın başlıyor. Asgari ücret pazarlığında "yaşam maliyeti, ülkenin ekonomik durumu, gerçekleşen ve hedef enflasyon, refah payı" olmak üzere 4 parametre belirleyici olacak. Asgari ücrette beklentiler 8 bin liranın altında olmayacağı yönünde.

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Asgari Ücret Komisyonu'nun ilk toplantısını gelecek hafta yapması bekleniyor. Yeni yılda asgari ücret, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi ve işveren temsilcilerinin ortak mutabakatı ile belirlenecek.

İşçi ve işveren asgari ücret beklentilerini dile getirmeye başlarken pazarlık masasında net 8-10 bin lira ön plana çıkıyor. İş dünyası enflasyonun üzerinde refah payı olan bir artış istiyor.

"İşveren çalışanını enflasyona karşı korumak zorunda”

Asgari ücret tartışmaları sürerken Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Turan, “Enflasyonun üzerinde, refah payı olan bir asgari ücret artışı olabilir. İşveren çalışanını enflasyona karşı korumak zorunda” dedi.

Beklentiler 8 binin altında olmayacağı yönünde

Asgari ücrete yüzde 40'lık zam durumunda asgari ücret 5500 liradan 7700 liraya, yüzde 50'lik artış durumunda da 8250 liraya çıkacak. Beklentiler ise 8 bin liranın altında olmayacağı yönünde.

Yeni asgari ücrette denge arayışı

Asgari ücretle ilgili hem çalışanları sevindirecek, hem de işverenlerin maliyetini dikkate alan bir hesaplama yapılıyor.

Geçen yıl ocak ayında asgari ücrete yüzde 50, temmuz ayında da yüzde 30 zam yapıldı. Temmuz ayında yapılan ara zamdan sonra brüt asgari ücret 6 bin 471 lira (net asgari ücret de 5 bin 500 lira) olmuştu.

Refah payı farkı ile 8 bin liranın üstü olabilir

Sabah'ın haberine göre yeni yıl zammında son 6 aylık enflasyon oranı belirleyici olacak. Tahminler ise yüzde 40-50 aralığında. Kulislerde bu yılki enflasyonun daha yüksek olması nedeniyle yeni asgari ücretin refah payı ile birlikte 8 bin liranın altında olmayacağı konuşuluyor.

Yüzde 50 zam olursa yeni asgari ücret 8 bin 250 lira olacak

Asgari ücrete yeni yılda yüzde 50 zam yapılması halinde 5500 lira olan tutar 8 bin 250 liraya çıkmış olacak.

Bakanlığın teklifi üzerine Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıp yeni asgari ücreti her zaman, ister yıllık ister aylık belirleyebilir.

Ücret belirlenirken ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durum, ücretliler geçinme indeksleri, geçim şartlarını da göz önünde bulunduruluyor. Asgari ücretin ödenmesinde işveren tarafından işçiye ödenen ek ücretler ve sosyal yardımlar dikkate alınmıyor.