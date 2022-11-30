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AK Parti'den yerel seçimle genel seçim birleştirilsin' çağrısı! Şamil Tayyar ne dedi?

AK Parti'den yerel seçimle genel seçim birleştirilsin' çağrısı! Şamil Tayyar ne dedi?

Erken seçim ya da baskın seçim tartışmaları sürerken AK Parti'den ilginç bir çıkış geldi. AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, "Yerel seçim genel seçimle birleştirilse ne iyi olur. Cumhurbaşkanı, milletvekili ve belediye başkanlarını aynı gün seçeriz" dedi..

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AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, 2024’te yapılması planlanan yerel seçimlerle, gelecek yıl yapılacak genel seçimlerin birleştirilmesini önerdi. Tayyar, Twitter’dan yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanı, milletvekili ve belediye başkanı...

“Yerel seçim genel seçimle birleştirilse ne iyi olur. Cumhurbaşkanı, milletvekili ve belediye başkanlarını aynı gün seçeriz. Türkiye 5 yıl seçim stresinden kurtulur, yeni yüzyılı inşa sürecini kesintisiz tam gaz devam ettirir. Kişisel görüşüm, tartışmakta yarar var.”

Art arda seçimler tansiyonu artırır

Tayyar, bir başka paylaşımında iki seçim arasında 9 ay olduğuna dikkat çekerek, “Art arda yapılacak seçimler tansiyonu arttırır. Vakit kaybetmeden normalleşmek gerek” görüşünü dile getirdi.

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