Ekrem İmamoğlu harekete geçti! Canan Kaftancıoğlu'na karşı yeni İl Başkanlığı kuruyor

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu arasındaki kavgada Ekrem İmamoğlu harekete geçti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "yüzleşmek istiyorum" mektubu yazan İmamoğlu, Canan Kaftancıoğlu'na alternatif CHP İl Teşkilatı kuruyor. Ancak Kılıçdaroğlu'nun, Kaftancıoğlu'ndan yana tavır koyduğu belirtiliyor.

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CHP'de İstanbul kavgası kızışıyor. Canan Kaftancıoğlu'nun 'şizofren' ve 'aptal' dediği iddia edilen Ekrem İmamoğlu, "Nazik bir hanımefendidir, o kelimeyi kullandığına inanmak istemiyorum" diye cevap vermişti. Ekrem İmamoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na mektup yazarak, Kaftancıoğlu ile yüzleşmek istemişti. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, yeni kulis bilgileri paylaştı. İşte o yazının ilgili bölümleri...

Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu'ndan yana...

Kılıçdaroğlu bugün İstanbul’da olacak. Ancak Ekrem İmamoğlu ile Canan Kaftancıoğlu arasındaki kavgayla ilgili değil. Kılıçdaroğlu, Alman sosyalist politikacı Schulz’la SODEV ile Friedrich Ebert Vakfı’nın ortaklaşa düzenlediği panele katılacak. Programda Kılıçdaroğlu’na Canan Kaftancıoğlu eşlik edecek. Bu durum Kılıçdaroğlu’nun Kaftancıoğlu’na desteği olarak yorumlanabilir mi?

Bugün İmamoğlu ile görüşmezse...

Ekrem İmamoğlu ile görüşmezse rengini belli etmiş olacak. Ama Kılıçdaroğlu zaten Canan Kaftancıoğlu’nu destekliyor. Ekrem İmamoğlu’nu kendine rakip olarak görüyor. Bugün için Ekrem İmamoğlu ile Canan Kaftancıoğlu’nu bir araya getirip yüzleştirmesi ya da krizi çözmesi beklenmiyor. Çünkü Kılıçdaroğlu’nun öyle bir tarzı yok.

Kavganın altında ne yatıyor?

Peki İmamoğlu ile Kaftancıoğlu arasındaki kavganın altında ne yatıyor Ekrem İmamoğlu’nun, İstanbul Belediyesi’nin bünyesinde alternatif bir il teşkilatı kurduğu düşünülüyor. Canan Kaftancıoğlu siyasi yasaklı ama fiili olarak il başkanı. Kaftancıoğlu’nun bir açmazı daha var. Siyasi yasaklı olduğu için milletvekili adayı olamıyor. Kaftancıoğlu görevi güvendiği bir isme bırakıp il teşkilatını perde arkasından yönetmek istiyor.

Ekrem İmamoğlu, İBB bünyesinde alternatif il teşkilatı kuruyor. Belediyenin mali gücünü kullandığı için önemli isimleri yanına çekebiliyor. Canan Kaftancıoğlu, il teşkilatında operasyon yapıp Ekrem İmamoğlu’na yakın isimleri görevden alıyor.

Öce tartışma sonra baskın!

Ekrem İmamoğlu ile Canan Kaftancıoğlu arasında İstanbul İl Yönetimi’ndeki görevden almalar nedeniyle telefonda sert bir tartışma yaşanıyor. Canan Kaftancıoğlu’nun, “Şizofren” dediği İmamoğlu’na ulaştırılıyor. O tartışmadan sonra Ekrem İmamoğlu il başkanlığına baskına geliyor. Canan Kaftancıoğlu, önceden il binasını terk ediyor.

İmamoğlu pes etmeye niyetli değil

Canan Kaftancıoğlu ile Ekrem İmamoğlu arasındaki kriz giderek büyüyor. Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığına hazırlanan Ekrem İmamoğlu’nun karşısında Canan Kaftancıoğlu’nu destekliyor. Ama İmamoğlu da pes etmeye niyetli değil.