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Antalya, Manisa ve Ege Denizi'nde peş peşe deprem oldu! AFAD ve Kandilli'den açıklama var

Antalya, Manisa ve Ege Denizi'nde peş peşe deprem oldu! AFAD ve Kandilli'den açıklama var

EGE Denizi'nde dün 4.7 ve 5 şiddetinde iki deprem meydana geldi. Hemen ardından Antalya'da 3.5, Manisa Soma'da da 3 şiddetinde depremler oldu... AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden açıklama var...

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Yunanistan’ın Eğriboz Adası’nda dün sabah 06.32’de yaşanan 4,7 şiddetindeki depremin ardından 22:06’da bir deprem daha yaşandı. 5 şiddetindeki ikinci büyük sarsıntının derinliğinin 8,9 kilometre olduğu açıklandı. Atina Üniversitesi Deprem Araştırma Enstitüsü’nün turuncu alarm ile açıkladığı depremin, Başkent Atina’dan da hissedildiği belirtildi.

Antalya'da deprem oldu

Antalya'da da gece Döşemealtı merkezli 3.5 şiddetinde deprem meydana geldi. Kandili Rasathanesi'nin açıklamasına göre, deprem saat 00:29'da ve  6.2 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Manisa'da deprem oldu

Manisa da gece yarısı sallandı. Kandilli Rasathanesi, Soma merkezli 3 şiddetindeki depremin gece saat 03:32'de meydana geldiğini ve derinliğinin de 7.2 kilometre olduğunu açıkladı. 

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