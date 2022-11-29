Hollanda lider olarak gruptan çıktı! Ekvador avantajını koruyamadı!

2022 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nun son haftasında Senegal, Ekvador'u 2-1 mağlup etti. 2022 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nun son hafta maçında Hollanda, Katar'ı 2-0 mağlup etti.

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2022 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nun son hafta maçında Hollanda ile Katar karşı karşıya geldi. Al Bayt Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Hollanda, 2-0 kazandı.

Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 26. dakikada ve 49. dakikada De Jong attı.

Bu sonucun ardından Hollanda puanını 7'ye yükselterek gruptan lider çıkmayı başardı. Turnuvaya veda etmesi daha önce kesinleşen Katar ise sıfır puanda kaldı.

A Grubu'nda Hollanda'nın ardından Ekvador'u 2-1 mağlup eden Senegal de gruptan çıkmayı başardı.

2022 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nun son haftasında Ekvador ile Senegal karşı karşıya geldi. Uluslararası Halife Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Senegal 2-1 kazandı.

Senegal'e galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Sarr penaltıdan ve 70. dakikada Koulibaly kaydetti. Ekvador'un tek golü de 68. dakikada Caicedo attı.

Bu sonucun ardından Senegal puanını 6'ya yükselterek lider Hollanda'dan sonra gruptan çıkan ikinci takım oldu. Gruptan çıkması için maçtan beraberlikle ayrılması yeterli olan Ekvador, avantajını kullanmadı ve 4 puanda kalarak Dünya Kupası'na veda etti.